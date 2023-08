EU pide la suspensión de pagos a la concesionaria de la basura

El grupo municipal de Esquerda Unida propone la suspensión de pagos a la empresa Urbaser, concesionaria de la recogida de basura y limpieza viaria, ya que, asegura el portavoz de la formación, Juan Fajardo, "está a incumprir os contratos. Hoxe, cada traballador da limpeza viaria cubre máis rúas e espazo que antes, non se cubren as baixas e as vacacións da plantilla e o novo material para a limpeza de praias non se adapta ás características dos nosos areais".

Ante el difícil proceso de negociación entre la empresa y los trabajadores, Fajardo señala que la adjudicataria, "da que todos coñecíamos o nome antes de acabar o proceso de contratación, era especialista no conflito e na falta de negociación" y recuerda que está involucrada en protestas similares en "decenas de concellos".

Por ello, Esquerda Unida exige al gobierno local "contundencia", asegura que el servicio de limpieza está peor que hace tres meses y se pregunta "que fixo" el gobierno local. "Nesta situación, sorpréndenos que o concelleiro responsale do servizo continúe agochado e que o señor alcalde manteña a súa xornada de verán", señala Fajardo, que incide en que el Concello "debería facer pagar os danos que sobre a imaxe de Vilagarcái poida ocasionar unha folga na principal semana en canto a festas e atracción de turistas, xa que a folga dependía únicamente de que Urbaser se sentase a negociar e presentase unha mínima proposta".