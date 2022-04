Nobel, Follas Novas, Metrópolis Comicsy DomLopez en el Día del Libro

La librería Espazo Lector Nobel Arousa, situada en la Calle Edelmiro Trillo, 19, se dedica a la venta de libros, prensa, papelería y juegos educativos. Con motivo del día del libro habilita hoy en tienda un 10% de descuento en obras literarias y dispone también de rosas para su comercialización. Recíprocamente, su clientela habitual suele aprovechar esta fecha para obtener una rebaja en los artículos de lectura: “Hay mucha gente que reserva durante la semana libros y después viene a recogerlo hoy para aprovechar el descuento”, mencionaba Sonia García, encargada del negocio. Asimismo, estima que el horario también se ampliará en el turno de la tarde.









Follas Novas Arousa, ubicada en la Avenida Rodríguez de Mendoza, 12, es un establecimiento comercial dedicado, íntegramente a la venta de libros, que este día también ofrece un descuento para incentivar el consumo, así como Metrópolis Comics, según explica el personal de estos establecimientos.













Las tecnologías, un obstáculo para la venta de libros en físico

La Librería DomLopez- situada en Camilo José Cela 18 y especializada en libros de texto genéricos, de ciclos formativos y material técnico de dibujo- según cuenta su propietaria, Isabel Domínguez, no organiza ningún tipo de actividad especial por Sant Jordi, . “Está todo muy parado”, lamenta Domínguez, que observa una falta de “ interés, cultura y fomentación” hacia el mundo de la lectura. “Si tú no animas al niño a leer, si tu no lees, el niño nunca leerá”, reflexiona. Además, considera una realidad que el desarrollo de las tecnologías propicien el declive de la venta de libros en formato físico, observando que en lugar de comprar un libro en papel, los clientes, ahora se decantan por descargarlo en PDF en el móvil y llevarlo a todas partes.