El PSdeG denuncia que "a cidadanía de Vilagarcía tarda máis en chegar ao Grove que a Madrid"

La paarlamentaria socialista Paloma Castro incidió durante el debate parlamentario, en el que su grupo defendió una propuesta para poner en marcha la intermodal, que "a cidadanía de Vilagarcía tarda máis en chegar ao Grove que a Madrid". Además, tachó de "indigno" el incumplimiento, por parte de la Xunta, de su compromiso de hacer una nueva Estación Intermodal de Vilagarcía.

Castro presentó una pregunta oral para exigir a la administración gallega que "deixe de poñer escusas" y ejecute la obra, así como que mejore las líneas de autobús de la comarca. De esta manera, dijo la socialista, demostrarían que "gobernan para os 110.000 habitantes de O Salnés". Recordó la diputada del PSdeG que el Concello consiguió que Transportes cediera los terrenos del Adif que pedía la Consellería de Infraestruturas, pero desde entonces "deron a calada por resposta e non volveron a reunirse nin contestar aos requirimentos" de Ravella.

Mantenimiento del viejo edificio

La socialista reclamó a la Xunta que apueste por la intermodalidad construyendo esta infraestructura y mejorando el transporte por carretera y criticó que "obriguen aos veciños e veciñas dos concellos da comarca a empregar o seu vehículo privado para se desprazar a Vilagarcía a coller o tren" debido al "mal funcionamento da rede de autobús" en O Salnés.

Asimismo, los socialistas reclaman a la Xunta ue asuma el mantenimiento del edificio de la estación de autobuses, que desde hace año padece un "deterioro evidente" y se encuentra en "estado ruinoso". Recuerda que es de titularidad autonómica y que el gobierno gallego "segue sen responder aos requirimentos continuos por parte do Concello para que asuma as obras de mantemento e mellore as condicións de seguridade".