El PSOE pide "rigor" en las críticas al proyecto de O Ramal y acusa a PP y VeC de estar en "modo electoral"

El gobierno local socialista sale al paso de las críticas de la oposición, en concreto de PP y EU-VeC, sobre el proyecto para el ramal. El ejecutivo advierte a ambos grupos de que “estar en modo electoral non impide ser rigoroso nin dá licencia para mentir”.



En este sentido, desde Ravella señalan que, por el momento solo se contrató a un arquitecto para que “reflexione sobre como ordenar unha zona privilexiada, entre un porto deportivo e unha praia”.

A los miembros del Partido Popular los tachan de “agoreiros”, por asegurar que se perderán 400 plazas, lo que consideran “difícil” ya que las cifran en 210. “Sería recomendable que tanto PP como En Común tiveran un mínimo de paciencia: Haberá que deixar aos técnicos que analicen a zona, os fluxos, a mobilidade, accesibilidade, os obxextivos de sostebilidade...”.

Además, les piden reflexión a al hora de hacer oposición. “Nós defendemos un corredor verde e a unión do parque coa praia” y no que siga todo como está, “un enorme aparcamento con vistas á Ría de Arousa”.

"Todo ao mesmo non pode ser", incide el gobierno local, que señala que solo sería posible "no fantástico proxecto para recuperar a fachada marítima que a candidata do PP presentou hai catro anos como o principal do seu programa: Con carril bici de 2.500 metros, piscina de auga salgada e ata unha bancada de 5.000 asentos" y que conllevaría "privatizacións da fachada marítima", según los socialistas, que se refieren al diseño del arquitecto Sánchez Agustino.