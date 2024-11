Todo el sonido de Eurovisión en Vilagarcía para el puente de diciembre

Los eurofans tienen una cita en Vilagarcía en el fin de semana del puente de diciembre y dispondrán de un amplio programa de actividades durante tres días, con el concierto Vilavisión como guinda. La organización, que destinará todo lo recaudado a los afectados por la Dana, anuncia que todavía quedan sorpresas por confirmar en el cartel de artistas, que sufrió algún que otro contratiempo. Por el momento, ya se sabe que el concierto y el congreso contarán con la presencia de Lucía Pérez, única gallega en representar a España en Eurovisión, en 2011; Carlos Higes, que obtuvo la sexta posición en Eurojunior y Bashar Murad, refugiado palestino en Islandia, que colaboró con la banda islandesa Hatari y abordará asuntos como la propia situación de su país o la igualdad de género en Oriente Medio; y Verónica Codesal, gallega que quedó segunda representando a Bélgica y que cumple un importante papel como difusora, por todo el mundo, “da música tradicional galega”.



Borja Santamaría, de la Asociación de Eurovisión de España, que organiza el congreso, explicó que las actividades comenzarán el viernes 7, con un encuentro en el Salón García con Lucía Pérez. Será a partir de las cinco de la tarde y, una hora después, dará un concierto con la Big Band de Vilagarcía.

Entradas a la venta

Al día siguiente, sábado, las actividades comenzarán desde muy temprano, con encuentros con los artistas, charlas o incluso un concurso de reconocimiento de temas eurovisivos. El sábado por la noche, en A Peixería, estallará todo el sonido eurovisivo en un festival que recala por primera vez en Galicia, con entradas entre los 23 y los 80 euros (incluye asistencia a una cena de gala en el Pazo do Castriño). El dinero de las entradas se destinará a los afectados por la Dana. En la organización colaboran Concello, Xunta y Diputación. El domingo habrá una actividad turística, orientada especialmente a socios de otros puntos de la geografía española (ochenta ya confirmaron su asistencia). “Un fin de semana máis no que Vilagarcía volerá a ser a capital comarcal da desestacionalización do turismo”, incidió el edil Álvaro Carou. Las actividades del congreso son gratuitas, salvo el Vilavisión. Las entradas se pueden adquirir en la plataforma web Klapper.