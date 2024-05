La Valedora do Pobo incluirá en su informe al Concello de Vilagarcía por una queja del SAF

La Valedora do Pobo incluirá en su informe anual al Concello de Vilagarcía por no aceptar su recomendación sobre una queja de una usuaria del Servizo de Axuda no Fogar. Señala María Dolores Fernández Galiño que este tipo de medidas se adoptan en los casos en los que es posible una solución positiva “e esta non se dera”.



La recomendación iba en el sentido de adoptar todas las medidas precisas para aumentar el SAF, en especial a las personas reconocidas como grandes dependientes. “O Concello non sinala que vaia a adoptar as medidas recomendadas e que con iso acepte a recomendación”, señala la valedora. De hecho, Ravella se limita, reprochan desde el organismo autonómico, a señalar “o que xa trasladara antes da recomendación, fundamentalmente que é a Consellería a que fixa as horas”. Por otra parte, sobre la reclamación de horas no prestadas y pagadas, la Valedora señala que la demandante no especifica cómo fue dicho recorte.