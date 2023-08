El Ayuntamiento Madrid guarda un minuto de silencio por el último asesinato por violencia de género en Moratalaz

El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González; la delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Marta Rivera de la Cruz; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; y representantes de los grupos municipales en el Ayuntamiento han guardado este martes un minuto de silencio por el último asesinato por violencia de género en el distrito de Moratalaz, donde perdió la vida una mujer de 50 años.

La mujer asesinada por su marido en su casa llevaba muerta entre dos o tres días cuando fue encontrada el jueves, junto al cadáver de su esposo, que luego se quitó la vida, según han determinado las autopsias.

La necropsia también ha determinado que la mujer, Soledad, española de 50 años, falleció tras recibir un disparo de una pistola de bala cautiva, utilizada para sacrificar animales. Fue el mismo arma utilizada por su marido, español de 62 años, para suicidarse tras matarla.

'¡Basta ya! No a la violencia de género' rezaba la pancarta que sostenían todos los políticos madrileños que se unieron al minuto de silencio a excepción del Grupo Municipal Vox, donde ninguno de los cinco concejales se ha presentado.

"El Gobierno municipal condena este asesinato de violencia de género. Todos tenemos que luchar contra esta lacra porque nos atañe a todos y pido a cada mujer que sienta amenazada que denuncie", ha trasladado González a los medios de comunicación.

Por su parte, la concejal de Más Madrid Cuca Sánchez ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al Partido Popular que "no se ponga de perfil y que no negocie o gobierne con la extrema derecha, que niega la violencia de género". Asimismo, ha pedido "que no se de ni un paso atrás desde el Consistorio en la lucha contra la violencia de género".

Por otro lado, el concejal del PSOE Ignacio Benito ha reclamado "unidad" por parte de todas las instituciones para que "se siga trabajando de forma coordinada para acabar con esta lacra". Además, ha lamentado que Vox "niegue una triste realidad que viven miles de mujeres" y ha exigido "un veto político" para esta formación.

Mujeres asesinadas

El número de mujeres asesinadas por su pareja o expareja en España en lo que va de año ha ascendido a 36 tras confirmarse el caso de una mujer de 50 años, presuntamente asesinada por su pareja el pasado 15 de julio en Madrid, aunque su cadáver no fue hallado hasta el 17 de agosto.

Con la confirmación de este caso, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en España ha aumentado a 36 en 2023 y a 1.220 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

La víctima tenía una hija y un hijo mayores de edad y, según ha informado este lunes el Ministerio de Igualdad, no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, han expresado su más absoluta "condena y rechazo" a este asesinato machista y han trasladado "todo su apoyo" a familiares y amistades de la víctima. Ambas han pedido "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

Recursos de ayuda

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha recordado que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web, siguen funcionando con normalidad las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, también ha señalado que en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.