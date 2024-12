Begoña Gómez niega cualquier irregularidad en la cátedra de la Universidad Complutense

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha negado ante el juez cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense, en la que no se apropió de ninguna marca, y ha asegurado que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés porque no participó en ningún proceso de licitación pública.



Ha asegurado asimismo que "nunca se lucró", ni pretendió lucrarse, gracias a su relación profesional con la Universidad Complutense, según han informado fuentes jurídicas.



La mujer del jefe del Ejecutivo ha comparecido este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado como investigada por los dos nuevos delitos que le imputó recientemente en relación con la contratación de un software para la cátedra que codirigió en la Complutense (intrusismo y apropiación indebida) que se unen a los dos por los que ya la investigaba (corrupción en los negocios y tráfico de influencias).



El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha explicado a la salida de los juzgados que ella "se ha comportado siempre de una mana correcta, en coordinación con la Universidad Complutense", y que "si firmó un pliego prescripciones técnicas es porque la normas de la Complutense así lo exigen".