Carlos Mazón dice que hizo “entre 15, 16 y 17 llamadas” en las horas más críticas de la DANA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, afirmó este lunes que mantuvo “entre 15, 16 y 17 llamadas” entre las 17.00 y las 20.00 horas del pasado 29 de octubre con responsables de su gobierno y de otras administraciones, y señaló que no tiene ningún inconveniente en trasladar todas las llamadas.



Mazón concretó en declaraciones a los periodistas que cuatro llamadas fueron con la entonces consellera de Justicia y responsable de Emergencias, Salomé Pradas, otras tres o cuatro con el presidente de la Diputación de Valencia, y el resto con el alcalde de Cullera, el director general de Infraestructuras y otros directores de la organización de Presidencia.



El jefe del Consell señaló que estas comunicaciones se hicieron con un tono de “total tranquilidad” hasta que la situación dejó de ser “lo que preveíamos” y “nos enteramos que las previsiones del Gobierno” y “el silencio informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estaba generando, apagones informativos” sobre los que “los técnicos del Cecopi” no podían reaccionar.



Por otra parte, Mazón aseguró que habrá “total transparencia” en cuanto a la factura de su comida en El Ventorro, expuso que las facturas que pagan los partidos políticos se tramitan al Tribunal de Cuentas, y dijo que desea hacerlo con “rigor”, “tiempo” y “transparencia”.



“Espero que quien estaba en la India nos cuente qué comió porque no estaba en el Comité de Crisis del Gobierno” y que “nos presente su factura”, que “lo haga también un señor al que no le hemos escuchado durante muchísimo tiempo, que es el presidente de la CHJ, que no sabemos lo que hizo o lo que dejó de hacer, que sea igual de transparente”, manifestó el jefe del Consell.



También pidió el mismo ejercicio de transparencia a la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que “andaba por Bruselas en campaña personal. Me imagino que ese ejercicio de transparencia será extensible también al secretario de Estado de Agua o a la directora general de Protección Civil, que partió hacia Sudamérica aquel día. También habría que pedirles facturas a todos ellos”, expuso.

Aplaudir la negligencia



Por su parte, la líder del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, reprochó al jefe del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los dirigentes y barones populares que hayan “aplaudido la negligencia” al cerrar filas con la gestión del presidente de la Generalitat durante la DANA.



“No estaba noqueado, estaba siendo un irresponsable. No estaba cumpliendo con su responsabilidad, que era proteger las vidas de los valencianos”, manifestó en declaraciones a los medios después de que Feijóo admitiese ayer que Mazón estuvo “noqueado” tras la DANA y de que los dirigentes populares realizaran este fin de semana una larga ovación al jefe del Consell en la cumbre organizada por el Partido Popular en Asturias.

Morant aseguró que la postura de los populares demuestra que se están convirtiendo en “cómplices de Mazón”.

“Ya no sé de qué manera más van a justificar que Mazón no estaba, que estaba en el Ventorro”, aseveró la ministra y líder de los socialistas valencianos en alusión al restaurante donde estuvo el presidente el 29 de octubre.