Educación dice que el 60% de los puestos laborales tendrá relación con la FP en el futuro

Un 60 por ciento de los puestos de trabajo se encontrará relacionado en un futuro con la Formación Profesional (FP), según sostuvo ayer en Burgos la secretaria general de la Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación Profesional, Clara Sanz.



Sanz, quien participó en la Casa del Empresario en la jornada denominada ‘La nueva ley de Formación Profesional: La FP Dual, un reto para las empresas’, aseguró que el sector privado ya registra “enormes dificultades” para encontrar a personal cualificado, lo que hace imposible cubrir algunos puestos.



En todo caso, la secretaria general dejó claro que “no se trata de una competición sobre si es mejor la universidad o la Formación Profesional”, sino de tener claro que “el crecimiento y el bienestar de un territorio va a pasar por la formación y la capacitación”.



Unas cuestiones, dijo, que no solo hacen referencia a los jóvenes, sino en las que también hay que tener en cuenta a los trabajadores que ya se encuentran en el mercado laboral y que tendrán que actualizarse. ”El papel de la Formación Profesional es fundamental”, añadió.

Binomio público y privado

Clara Sanz señaló, asimismo, que no existe una Formación Profesional de calidad sin la connivencia con las empresas, al mismo tiempo que aseguró que éstas no sobrevivirán a la cuarta revolución industrial si no cuentan con trabajadores cualificados.



Para ello, abogó por trabajar “mano a mano” con las empresas y advirtió que la diferencia entre unos territorios y otros, al igual que sucederá en el ámbito privado, dependerá de la forma en la que se entienda la cualificación y la formación.