Luz Casal: "Yo opté por tener discos y no hijos"

Ni más dinero, ni coches ni mejor ropa. Luz Casal siempre tuvo claro que para ella la música era una necesidad vital, ("me comunico mejor con la palabra cantada que hablada", dice), de ahí que en estos 40 años de carrera haya luchado por crecer en un medio que no siempre se lo pone fácil a las mujeres.





"Yo opté por tener discos y no hijos; puede sonar frívolo, pero es así", afirma a cuenta de otra música destacada, Florence Welch (Florence + The Machine), que en su último sencillo denuncia las dificultades añadidas que para las artistas femeninas conlleva tener familia, algo que ratifica la gallega de Boimorto (A Coruña): "Sí, para eso los hombres lo tienen más fácil que nosotras, aunque muchas logran compaginarlo".





La conversación llega a cuenta de su participación este verano en el Universal Music Festival del Teatro Real de Madrid, en cuya presentación fue ensalzada como figura nacional y por su labor como mujer solista para derribar prejuicios y barreras.





"No me miro al espejo y me digo: 'Hay que ver, lo importante que eres'. No tengo ese carácter engreído", afirma quien atribuye sus méritos a las "circunstancias" del momento en el que arrancó su carrera tras convencer a sus padres de mudarse a Madrid para seguir sus sueños, primero como corista de artistas como Juan Pardo o Leño, hasta la publicación de su primer álbum, "Luz" (1982).





En ese sentido, explica: "Si hubiese empezado ahora, habría hecho lo mismo. Yo me considero una mujer con ideas y objetivos bastante claros desde mi adolescencia y lo que he hecho es seguir esa necesidad hasta que los he conseguido, sin parar, de forma que todo lo que ha interferido, lo he salvado como he podido".





Entre esas interferencias, ante una fecha como el Día Internacional de la Mujer, señala como ejemplo "tener que demostrar que estás en la música con el objetivo de desarrollarte, sin pretensiones extras, como tener ropa mejor, dinero o un coche determinado".





"Yo siempre he destacado que una mujer como yo está en la música porque la ama y porque necesita comunicarse con los demás a través de ella. He dicho muchas veces que tengo más dificultad para hacerlo a través de la palabra hablada que la cantada", insiste quien fuera galardonada como Premio Nacional de Músicas Actuales en 2013.





DOS NUEVOS DISCOS EN CIERNES.

Tras 15 álbumes de estudio, los próximos meses verán cómo su discografía sigue creciendo con otros dos trabajos, empezando por el primero en directo, que saldrá probablemente "en abril" y es fruto del concierto sinfónico que ofreció en 2021 junto a su banda y los 58 componentes de la Real Filharmonía de Galicia en la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela.





"Sin ninguna duda lo disfruté. Lo que ha motivado que se refleje en un disco es que era una ocasión única. Fue la gira más corta que he hecho, porque duró de 9 a 11 de la noche y, aparte del buen sonido, tiene una emoción y una entrega que ha hecho que por fin vaya a tener un álbum en directo", destaca.





No solo se reflejará en una grabación, sino que reeditará ese formato en el concierto especial que, de nuevo con la Real Filharmonía de Galicia, llevará el próximo 20 de junio al Universal Music Festival de Madrid.





En paralelo, Casal prosigue estos meses con la preparación de otro disco más, el decimosexto de estudio y el primero desde que en 2018 lanzara "Que corra el aire", que surge de alguna manera a consecuencia de la pandemia.





"Ese impás a mí me ha resultado bien en muchos aspectos: en lo profesional me ha dado ocasión de componer nuevas canciones y en lo personal tuve experiencias brutales respecto a la realidad de los demás", comenta la artista, que realizó más de 2.000 llamadas durante 60 días a personas anónimas que se encontraban solas en el confinamiento.





De ello, anticipa, queda "una pequeña referencia muy sutil" en uno de los temas que ya tiene listos para el álbum, "un consuelo" que busca "que la esperanza sea más importante que los problemas y ansiedades que hemos vivido".





"No hay canciones del silencio, de la pena o de dramas. Creo que es al revés: hay más canciones que hablan en primera persona de aspectos que quiero conservar, como mantener la inocencia o al menos quitarle el peso acumulado de estos años, donde parecía que ser inocente era ser una pánfila", ratifica.