Martínez Almeida asegura que se cogerá la baja de paternidad “sobre todo por convicción”

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que no ha ocultado su “felicidad completa” por su próxima paternidad junto a su esposa, Teresa Urquijo, anunció que se cogerá la baja de paternidad, no por imperativo legal, “sobre todo por convicción”.



En los ‘Desayunos Madrid’, organizados por Europa Press, el regidor aseguró que hace un año, cuando aún no había pasado por el altar, no se esperaba todo lo que le iba a pasar en su vida, como su futura paternidad. “Es una felicidad completa”, señaló.



Sobre su baja de paternidad, Almeida remarcó que “en este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde”. “Mi orgullo es que yo soy la cabeza de un equipo, liderado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, un equipo que ha demostrado que hacen un trabajo extraordinario”, planteó.



Fuentes del entorno del alcalde puntualizaron que Almeida se estaba refiriendo a la parte obligatoria de la baja, que actualmente es de seis semanas.



“Ya me fui dos semanas de viaje de novios y no pasó nada. Y ahora, cuando toque coger la baja por paternidad, por supuesto, la cojo no solo por imperativo legal sino, sobre todo, por convicción. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida, que uno no debe perder un segundo”, subrayó.



También contestó a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que declaró que ahora que va a ser padre puede que “piense en su país”. “Cuando uno está tranquilo, feliz y sereno como estoy yo, me son indiferentes esos comentarios. Si uno estuviera tranquilo, sereno y feliz no haría esos comentarios”, replicó.