Mazón exige para 2025 “impuestos cero” para los afectados por la DANA

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, exigió para 2025 “impuestos cero” para los afectados por la DANA por parte del Gobierno y reclamó el IBI y el IAE gratuito para los damnificados durante este año.



En declaraciones a los periodistas en la presentación del estudio de viabilidad del tramo de ferrocarril de Alcoy a Alicante, recordó que la Generalitat decretó impuestos cero de donaciones y de transmisiones patrimoniales, así como con el canon de saneamiento del agua, además de aprobar créditos sin intereses para los afectados de la DANA.



“Ya no solo mi deseo, ya no solo ni petición, ya no solo mi solicitud, sino mi exigencia es el deseo de impuestos cero a los afectados por la riada”, manifestó.



El president reprochó que el Gobierno central “ha decidido cobrar IVA por coches y por las viviendas, así como créditos con intereses y se negó a la exención del IBI y del IAE a los afectados. “Yo reclamo de manera muy especial el IBI y el IAE gratuito para todos los afectados de la DANA para todo el año 2025”, afirmó.



“La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha cuatro medidas de impuestos cero y el Gobierno de España ha puesto en marcha cuatro medidas para cobrar impuestos pero además haber tomado la decisión de estar en contra de la exención del IBI y del IAE durante todo el año 2025 –dijo–. No tiene un pase gente que vaya a tener que pagar por una actividad que no va a hacer o gente que va a tener que pagar por una vivienda de la que no va a poder disfrutar”.

Según Mazón, esto es “inmoral y por tanto, no es un deseo de Año Nuevo sino es una exigencia al Gobierno de España: basta ya de impuestos, impuestos cero, especialmente con el IBI y con el IAE”. El president recalcó que “hemos solicitado 31.000 millones y se nos ha hablado de 14.000 y casi la mitad son créditos a devolver y encima a devolver con intereses”.



Mazón denunció que el Consorcio de Seguros “no está adelantando las ayudas de los coches ni de los seguros de vivienda” y se preguntó “por qué no permite a las compañías de seguros adelantar ese dinero”.

Atento a la emergencia



Por otra parte, el president insistió en que está “puntualmente informado” de los asuntos tratados en las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la emergencia de la DANA y aseguró que no ha “dejado de atender” las evoluciones de la emergencia. “Las sigo hace muchísimo tiempo”, dijo.



El jefe del Consell hizo hincapié en que él no es miembro del organismo, al tiempo que destacó la “perfecta coordinación” de la Conselleria de Emergencias e Interior, que es quien tiene las competencias en la materia.