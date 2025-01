Muere Marianne Faithfull, cantante, actriz y compositora, musa de Rolling Stones

La cantante, actriz y compositora británica Marianne Faithfull, considerada musa de los Rolling Stones y conocida por sus noviazgos con estrellas como Mick Jagger y su larga adicción a las drogas, falleció este jueves en Londres a los 78 años.

Nacida en 1946 en el barrio londinense de Hampstead, Faithfull era hija de una bailarina aristócrata astrohúngara, Eva Von Sacher-Masoch y de un oficial de espionaje británico, Glynn Faithfull, pero pasó su infancia con su madre, separada, en Reading (al oeste de Londres).

Con diecisiete años se marchó a vivir a la capital británica y se inició en el mundo de la música cantando por las noches en los bares; pero su momento de fama llegaría en 1964 tras conocer en una fiesta al mánager de los Rolling Stones, Andrew Oldham.

Su single debut, la balada 'As Tears Go By', escrita por los 'Rolling' Mick Jagger y Keith Richards, la catapultó al top 10 de las listas de éxitos del Reino Unido en ese mismo año.

En 1965 se casó con el profesor inglés John Dumber, mientras esperaba a su primer y único hijo, Nicholas, pero pronto lo dejaría para iniciar una relación con Jagger que, aunque solo duró cuatro años, provocó que la figura de Faithfull siempre estuviera asociada al cantante de los Rolling Stones.

Faithfull es considerada como la "musa" de los Rolling Stones, ya que inspiró canciones como 'Let´s Spend the Night Together' o 'Wild Horses' y llegó a coescribir con la banda la letra de 'Sister Morphine', incluida en el álbum de los Stones 'Sticky Fingers' (1971).

"Sé que me utilizaban como musa para esas canciones duras sobre la droga. Sabía que me estaban utilizando, pero era por una buena causa", dijo la cantante en una entrevista con 'Classic Rock'.

Una vida marcada por la droga

El final de la década de los años 60 fue su momento dorado y también comenzó a dar sus primeros pasos en teatro y el cine, con películas como 'La chica de la motocicleta' (1968), pero su adicción a las drogas la llevó a tocar fondo.

"A la mierda los 60. Quien quiera saber de mi pasado que lea mis memorias", confesó Faithfull entre risas durante una entrevista con EFE en 2008.

En esta época, la británica llegó a pasar unos días en prisión por posesión de sustancias, tras ser detenida por la Policía en una redada junto a miembros de los Rolling, según dice una leyenda urbana, vistiendo solo una alfombra de piel.

En los 70 se separó de Jagger, intentó suicidarse con una sobredosis tras perder la custodia de su hijo, vagabundeó por las calles de Londres y Nueva York y acudió a una clínica de desintoxicación en Minneapolis y a Alcohólicos Anónimos en su lucha por salir de su dependencia.

Regresó a la música con su disco 'Broken English' (1979), cargado de contenido político, que le valió una nominación a los Premios Grammy y supuso el resurgimiento de una carrera que abarcaría 21 álbumes de estudio y estilos como el rock, el jazz, el blues o el cabaret.

En busca de alejarse de la imagen dañada de la Faithfull de los 60, escribió varias autobiografías y reinició su carrera en el cine y el teatro, donde llegó a optar al Premio Europeo de Cine a mejor actriz en 2008 por su papel en 'Irina Palm'.

En los últimos años, los problemas de salud marcaron la vida de Faithfull. En 2006 se sometió a una cirugía tras un diagnóstico de cáncer de mama; un año más tarde anunció que padecía hepatitis desde hacía más de una década y, en 2020, contrajo el Covid-19 y estuvo hospitalizada. Desde 2022 estaba en una residencia de ancianos.