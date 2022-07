Obama incluye a Rosalía en su lista de canciones de este verano

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009 - 2017) publicó este martes su lista de recomendaciones de canciones para este verano, entre las que incluyó Saoko de la cantante española Rosalía.

Saoko fue una de las 44 canciones elegidas por Obama para amenizar el verano, junto a Break My Soul de Beyoncé, Vibe Out de Tems, Blue in Green de Miles Davis, Last last de Burna Boy y Save Me de Aretha Franklin, entre otras.

"Cada año me entusiasma compartir mi lista de verano porque aprendo sobre muchos nuevos artistas con sus respuestas - es un ejemplo de cómo la música nos puede juntar -", escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

El pasado 6 de julio Rosalía inició en Almería lo que la propia artista catalana definió como su "tour más guapo", esto es, la gira mundial de su tercer y más reciente disco de estudio, "Motomami", considerado ya por la crítica especializada como uno de los mejores del año.

El recinto ferial de esta capital andaluza acogió el estreno de su nuevo espectáculo, en el que sonaron canciones como "La Combi Versace" o "Como un G" entre cuatro grandes pantallas, y proseguió después su marcha por otras 9 ciudades de España como Sevilla, Valencia, Barcelona y Palma.

Convertida en una figura de trascendencia mundial, su gira viajará fuera de las fronteras españolas y podrá verse al otro lado del Atlántico en México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico y Canadá.

En EE.UU. recorrerá una decena de ciudades, con doble recital en el Radio City Music Hall de Nueva York y el YouTube Theater de Los Ángeles, antes de regresar a Europa, donde está previsto su actuación en Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Reino Unido hasta cerrar el recorrido en París, el 18 de diciembre.