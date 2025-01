Ya es oficial: Jennifer López y Ben Affleck están divorciados

La cantante y actriz Jennifer López y el actor y director Ben Affleck, que se casaron hace dos años, están oficialmente divorciados desde este 6 de enero, según documentos judiciales obtenidos por la revista People y otros medios estadounidenses.



López solicitó el divorcio de Affleck el pasado 20 de agosto, el mismo día en el que en 2022 celebraron la fiesta de su bmatrimonio con amigos y familiares en una mansión de vacaciones en Georgia.



La pareja, que había vivido un romance hace años, se reencontró en 2021 y se casó en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022.



Cuando solicitó el divorcio por diferencias irreconciliables con Affleck en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, López señaló que vivían separados desde el 26 de abril de 2024, según informó People.



La actriz y cantante dijo al tribunal que ninguna de las partes quiere manutención conyugal y que los honorarios de los abogados se pagaran a medias y en cuanto a la partición de los bienes del matrimonio disuelto indicó que estaba por determinar cómo se haría.



La estrella también solicitó al tribunal recuperar su nombre de soltera, Jennifer Lynn López.



En una entrevista con Interview Magazine publicada en octubre pasado, López dijo estar "emocionada" con su soltería. "Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí", agregó la cantante de 'Let's Get Loud'.



La 'diva' de El Bronx, madre de los gemelos Max y Emme, de 16 años, fruto de su matrimonio con el salsero Marc Anthony, publicó un video en Instagram en diciembre en el que dice: '"Estoy muy orgullosa de cómo manejo todas las cosas. Todas las cosas".



"En mis momentos bajos, he aprendido a sentir los sentimientos y luego dejarlos ir", subrayó.



Tras dejar el hogar de 60 millones de dólares que compartía con la neoyorquina, Affleck, de 52 años, alquiló una propiedad cerca de donde viven los tres hijos que tuvo con la actriz Jennifer Garner y luego se compró una casa.