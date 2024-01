'Succession' y 'El Oso' se consagran en los premios Emmy

'Succession' y 'El Oso' dejaron este lunes escaso margen a las sorpresas y se consagraron en la 75 edición de los Emmy con un empate a seis galardones, incluidos los de mejor serie de drama y comedia respectivamente, para agrandar su exitosa trayectoria en esta temporada de premios.



La ceremonia se celebró en Los Ángeles cuatro meses después de lo previsto debido a las huelgas de Hollywood del año pasado, lo que provocó que la mayoría de ganadores coincidieran con el veredicto de los recientes Globos de Oro y los premios Critics Choice en sus apartados para televisión.



La cuarta y última temporada de la serie sobre la familia Roy, que ya había salido victoriosa en las entregas de 2020 y 2022, también se coronó en las categorías de mejor actor de drama (que recayó en Kieran Culkin), mejor actriz (Sarah Snook), mejor actor de reparto de drama (Matthew Macfadyen), guion y dirección de este género.



"Aunque sería muy bonito volver a trabajar con todos, creo que sería extraño hacer una secuela", dijo Macfadyen, al recoger su premio, acallando cualquier rumor de que el elenco de esta serie de HBO Max vuelva a reunirse profesionalmente en el futuro cercano.



Por su parte, 'El Oso' vio también cómo su protagonista Jeremy Allen White se erigía como mejor actor en serie de comedia, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach vencían como actores secundarios, además de los reconocimientos a mejor dirección y guion de comedia.



"Estoy lleno de agradecimiento por esta serie. Tengo que compartirlo con mis padres y con todos los que me han apoyado cuando ni yo mismo confiaba en mí", afirmó Allen White, uno de los hombres de moda en Hollywood, que está arrasando por donde pasa con su papel del chef Carmen Berzatto.



Además, 'Bronca', el fenómeno de audiencia de la factoría Netflix sobre una riña al volante, estaba llamada a seguir el legado de 'The White Lotus' como la mejor serie limitada (miniserie) del curso e hizo lo propio venciendo en ése y otros cuatro apartados más: mejor dirección de miniserie, guion y mejores actores en este formato para sus protagonistas, Steven Yeun y Ali Wong.



Los hispanos Pedro Pascal y Jenna Ortega se van de vacío

Pascal fue el encargado de desvelar el reconocimiento a mejor actor de reparto en serie dramática con un mensaje directo a su rival Kieran Culkin, que lo derrotó hoy, en los recientes Globos de Oro y en los premios Critics Choice, pero no consiguió que el chileno entrara al 'enfrentamiento'.



"Mucha gente me ha preguntado por mi brazo, pero el problema está en mi hombro. Creo que es el momento perfecto para decir a todo el mundo que Kieran Culkin me está dando una paliza", reconoció con humor Pascal, que acudió a la gala con su brazo en cabestrillo, tras haber sido interpelado en tono jocoso por el propio Culkin durante los Globos de Oro con un "chúpate esa, Pedro".



El representante de 'The Last of Us' también estaba nominado a mejor actor invitado en un especial de comedia por su divertida participación en el programa 'Saturday Night Live'.



De raíces mexicanas y puertorriqueñas, Jenna Ortega tampoco pudo imponerse en la categoría de mejor actriz en serie de comedia por su aclamado papel en 'Miércoles', un galardón que recayó en Quinta Brunson ('Colegio Abbott'), ganadora el año pasado como mejor guionista de comedia por la misma producción.

'EGOT' para Elton John y ovación a Christina Applegate



Entre los momentos más emotivos que dejó el regreso de los Emmy estuvieron la ovación para el malogrado Matthew Perry durante el homenaje a las personalidades fallecidas en el último año mientras sonaba 'I'll Be There for You', todo un himno para los fans de 'Friends'.



Además, el músico británico Elton John se convirtió en la decimonovena personalidad 'EGOT', como se conoce a quienes atesoran un Emmy, un Grammy, un Óscar y un premio Tonny a lo largo de su carrera.

El reconocimiento de la Academia de la Televisión de EE.UU. era el que le faltaba y lo consiguió hoy en la categoría de mejor especial en un programa de variedades por su concierto de cierre de gira en el estadio del equipo de béisbol Los Angeles Dodgers emitido por Disney+ en noviembre de 2022.



También se aplaudió con gran intensidad la aparición de Christina Applegate, quien lucha desde hace más de tres años con la esclerosis múltiple, y las inesperadas reuniones del reparto de series tan icónicas como 'Cheers' o 'Anatomía de Grey'.



La 76 edición de los Emmy se celebrará en septiembre de este mismo año y se prevé una imagen renovada de su terna de nominados, ya que series como 'Succession' han llegado a su fin y otros títulos como 'The White Lotus' no llegarán a tiempo de presentar su próxima entrega.

Lista de ganadores de la 75 edición de los Emmy



MEJOR SERIE DE DRAMA

'Succession'

MEJOR SERIE DE COMEDIA

'El Oso'

MEJOR SERIE LIMITADA

'Bronca'

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE DRAMA

Sarah Snook ('Succession')

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE DRAMA

Kieran Culkin ('Succession')

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA

Quinta Brunson ('Colegio Abbott')

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE DE COMEDIA

Jeremy Allen White ('El Oso')

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE LIMITADA

Ali Wong, ('Bronca')

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE LIMITADA

Steven Yeun ('Bronca')

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE DRAMA

Jennifer Coolidge ('The White Lotus')

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE DRAMA

Matthew Macfadyen ('Succession')

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

Ayo Edebiri ('El Oso')

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

Ebon Moss-Bachrach ('El Oso')

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA

Niecy Nash-Betts ('Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer')

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA SERIE LIMITADA

Paul Walter Hauser ('Encerrado con el diablo').