El Supremo eleva a nueve años las condenas por el caso Arandina

El Tribunal Supremo (TS) sentenció a nueve años de cárcel a los dos exjugadores del caso Arandina condenados, lo que supone elevar sus penas –desde los cuatro y tres años que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL)– tras eliminar una atenuante al estimar el recurso de Fiscalía, aunque no íntegramente porque el Ministerio Público solicitaba diez años de condena y el Alto Tribunal lo dejó en un año menos por la aplicación de la ley del solo sí es sí.



Según informó el Supremo, los magistrados estimaron el recurso de la Fiscalía y las acusaciones y agravaron las penas a los dos condenados en el caso Arandina al suprimir una atenuante analógica que aplicó el Tribunal Superior de Castilla y León y que consistía en tener en cuenta la cercanía de edad y madurez entre condenados y víctima, lo que supuso la rebaja de penas de los exjugadores de la Arandina.

Ley en beneficio del reo



El tribunal, sin embargo, impuso a los condenados una pena inferior a la que habría correspondido antes de la reforma impulsada por el Ministerio de Igualdad al ser ahora menor la penalidad en un año de prisión en este caso concreto. Así, el Supremo acordó en este caso aplicar la ley en beneficio del reo.



La decisión de la Sala de lo Penal contó con el voto particular del magistrado Ángel Luis Hurtado, quien entendió que se debió mantener la atenuante analógica que ya aplicó el TSJ castellano-leonés, con una leve reducción de penas al considerar también más beneficiosa la nueva ley.

Recursos presentados



Las defensas de ‘Lucho’ y ‘Viti’ solicitaron al TS la absolución en sus respectivos recursos, mientras que la acusación particular que ejercía la víctima y la acusación popular de la Asociación Clara Campoamor pidieron al Alto Tribunal que volviese a condenarles a 38 años de cárcel.



El Ministerio Público, por su parte, propuso en su día elevar a diez años de prisión la condena a estos dos jugadores, como autores de un delito de abuso sexual a una menor de 16 años pero eliminando la circunstancia atenuante que incluyó el TSJCyL.



La fiscal Paloma Abad argumentó en un reciente escrito que con la ley del solo sí es sí era posible mantener su petición inicial de diez años de cárcel porque la nueva horquilla penal para esta conducta es de entre seis y doce años de cárcel.



No obstante, para el caso de que el Supremo no estimase esa opción, la fiscal reclamaba que se mantuviese la actual condena por abuso sexual con dicha atenuante –a tres y cuatro años de cárcel–, aduciendo que no era necesario bajarla porque encajaba igualmente, ya que la nueva horquilla para este supuesto va de dos a cuatro años y medio.

Defensa de la ley

La ministra de Igualdad, Irene Montero, defendió ayer la solidez de la ley del solo sí es sí después de que el Tribunal Supremo decidiese elevar la condena contra dos exjugadores de la Arandina.



“Con la ley solo sí es sí el caso Arandina no es abuso, es agresión”, señaló Montero en Twitter, donde resaltó que la norma “es sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a todas las víctimas, también las que

no denuncian, frente a todas las violencias”.



“Hay que aplicar toda la ley”, sentenció la ministra, que en las últimas semanas viene siendo objeto de críticas por la rebaja de algunas penas a agresores que comportó la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.