Tráfico intensifica los controles sobre el cinturón de seguridad y sillitas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha este lunes una nueva campaña para intensificar la vigilancia y control en todo tipo de vías del uso del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, ambos obligatorios.



A pesar de que los datos demuestran que el cinturón reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, el 25 % de los fallecidos en siniestros viales sigue sin hacer uso del mismo, ha informado la DGT.

De hecho, en 2022, fallecieron en vías interurbanas 142 personas que viajaban en turismo y furgoneta y que no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro.



En el caso de los niños, las cifras constatan que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios y que, en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75 % con un uso adecuado de los mismos.



El objetivo de la campaña, que se prolongará hasta el próximo domingo día 12, es que todos los ocupantes de los vehículos, adultos o menores y viajen en el asiento que viajen, hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado sistema de retención infantil.



Los agentes de Tráfico de la Guardia Civil y los de las policías autonómicas y locales que se unan a la campaña, aumentarán la vigilancia de estos dispositivos de seguridad en todo tipo de vías.



También se intensificará la vigilancia desde el aire, con los helicópteros y drones de los que dispone de la DGT, así como con el control automatizado que se lleva a cabo a través de las 245 cámaras colocadas tanto en vías convencionales como en vías de alta ocupación.



La DGT recuerda que la Ley de Tráfico y Seguridad Vial sanciona con 4 puntos no llevar puesto el cinturón de seguridad, los mismos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.



Un reciente informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial demuestra que los hombres usan el cinturón de seguridad en un porcentaje significativamente menor que las mujeres, lo que también se da en los más jóvenes respecto a los de más edad.



En España es obligatorio que los menores de edad con una altura igual o inferior a 135 cm utilicen de manera correcta el sistema de retención infantil adecuado a su talla y peso, siendo recomendable hasta los 150 cm.