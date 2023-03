Abet, autor confeso del triple crimen de Valga, pide perdón a las familias de las víctimas y a sus hijos

José Luis Abet, autor confeso del triple crimen de Valga, ha pedido perdón a las familias de las víctimas y a sus hijos, que presenciaron los asesinatos cuando tenían apenas 7 y 4 años de edad. El acusado de asesinar a su ex esposa, Sandra Boquete; su ex cuñada y su ex suegra hizo estas declaraciones tras haber hecho uso de su derecho a ejercer la última palabra en la vista, que ha finalizado a expensas del veredicto del jurado. Asimismo, mañana las partes están llamadas a acudir a la Audiencia de Pontevedra a primera hora para consensuar el objeto del veredicto sobre el que luego decidirá el jurado.



El juicio oral arrancó el pasado lunes 6 de marzo y Abet se pronunció por primera vez ayer, tras haberse acogido a su derecho a no declarar durante la jornada inicial de la vista, celebrada a puerta cerrada para proteger la integridad psíquica de los dos hijos de la pareja.



Según informa Europa Press, la Fiscalía y las partes personadas en el caso, tanto la acusación particular en representación de la familia y la Fundación Amigos de Galicia, como acusación particular, han reiterado su petición de que Abet sea condenado a prisión permanente revisable y han coincidido en que la forma en la que procedió el autor confeso del triple crimen no ampara la aplicación del atenuante pedido por su defensa.



Asimismo, en el caso de la Fundación Amigos de Galicia, solicita la aplicación de agravante de violencia de género, demás de por los dos primeros asesinatos, el de Sandra Boquete y su madre, reclama a mayores sendas penas de prisión de 23 y 25 años; peticiones a las que se han adherido la Fiscalía y demás acusaciones, según informó el abogado de la Fundación. Asimismo, la entidad solicita también 500.000 euros de indemnización por cada menor.



El juicio oral, desarrollado durante los últimos ocho días en la Audiencia de Pontevedra, se prolongó más de lo previsto, ya que la presidencia de la sección cuarta del organismo provincial decidió aplazar la presentación de los informes finales a este lunes, después de que el ministerio público solicitase el atenuante de confesión tardía, la magistrada decidió dar más tiempo a las partes para analizar estos cambios.



La vista y testigos



Abet, autor confeso del crimen, se enfrenta a cargos por tres delitos de asesinato, uno de tenencia ilícita de armas y dos de lesiones psíquicas graves por los daños causados a los hijos pequeños de Abet y Sandra Boquete, que presenciaron los hechos.



A lo largo de la semana pasada, en la Audiencia de Pontevedra han prestado declaración 21 testigos y 17 guardias civiles, así como expertos en las áreas de psicología, medicina forense o balística, entre otros. Asimismo, estaba llamado a declarar el hijo mayor de la víctima y el acusado, algo finalmente descartado para preservar su intimidad, por lo que se reprodujo en la sala un vídeo. También lo estaba un “chamán” al que el autor confeso habría recurrido, tiempo antes de los terribles hechos, para reclamar un maleficio para su ex mujer, pero finalmente no llegó a presentarse en la Audiencia.