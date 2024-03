Adega y vecinos de Amil urgen a detener “de inmediato” las obras del parque eólico del monte Acibal

La asociación ecologista Adega acaba de formalizar la demanda ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que solicita la “paralización inmediata” de las obras del proyecto eólico Acibal, en Moraña.



Junto a la demanda, se adjuntan informes de expertos en arqueología a nivel internacional que “acreditan o expolio patrimonial que se acometeu nunha área especialmente relevante a nivel arqueolóxico”. También se refieren a las “trabas” que “por parte da Administración autonómica se lle puxeron á veciñanza que pretendeu defender o patrimonio colectivo que estaba a ser deturpado, así como os cambios de criterio desa Administración e a insuficiencia dos seus informes, claramente adoptados en favor da empresa Norvento, promotora do parque eólico Acibal”.



Adega solicita que se ordene a la Administración la paralización efectiva de las obras para realizar una valoración precisa de los hallazgos en el monte de Amil. Y, en la medida de lo posible, exige a la Sala del TSXG que se pronuncie de urgencia sobre la adopción de la medida cautelar de paralización de las obras del parque eólico, solicitada junto con la interposición del recurso contencioso-administrativo, para que se detenga lo antes posible la “destrucción” del patrimonio arqueológico.

“Cómplices da destrución”

Por su parte, la plataforma Amil sen Eólicos vuelve a denunciar “o incumprimento continuado por parte da empresa Norvento das condicións impostas pola Declaración de Impacto Ambiental do proxecto” y critica el “absoluto abandono sufrido pola veciñanza por parte do concello de Moraña e da Xunta”. “Ambas as dúas administracións, malia a ser plenamente conscientes de que Norvento está a esnaquizar numerosos petróglifos, rexeitan as denuncias da veciñanza e danlle pulo á empresa para que siga destruíndo patrimonio que é de todos os galegos, actuando como cómplices da desfeita”.



Además de la paralización inmediata de las obras, Adega y Amil sen Eólicos exigen la revocación de la autorización administrativa y de construcción del parque eólico por “graves incumprimentos da DIA”, así como la restauración del Monte Acibal a su estado previo, en la medida de lo posible, “xa que hai zonas que xa non se poden restaurar porque foron totalmente destruídas”.