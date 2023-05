Araújo hará alcaldesa a Tocino en Cesures

El panorama comienza a despejarse en la comarca de Ulla-Umia, aunque mucho más lento de lo que se esperaba, sobre todo en aquellos municipios en los que los resultados son claros. Es el caso de Pontecesures, donde el candidato del Partido Socialista, Roque Araújo, ya anunció que hará alcaldesa a la nacionalista Maite Tocino, aunque la fórmula de gobierno todavía no está decidida.



Unos minutos antes, la nacionalista se mostraba cauta y no daba nada por sentado. “O resultado apunta a un goberno progresita, penso que non haberá problema, pero aínda non hai nada decidido. Falei co voceiro do PSOE, teño unha boa relación con el e xa gobernamos xuntos”, explicaba Tocino, que reconocía que un posible ejecutivo progresista sería ahora más fácil que en la anterior experiencia, cuando fue compartido con los partidos independientes.



La nacionalista cesureña se mostró satisfecha con unos resultados claramente buenos para su formación, que pasó a duplicar los ediles y que en varias mesas le pisó los talones a los populares. El PSOE, sin embargo, se dejó un edil en el camino, lo que para Roque Araújo es un resultado “agridoce” de una noche en la que los conservadores perdieron esta plaza de la comarca de Ulla-Umia.