Arousa despliega sus medios para ayudar a los afectados por la DANA: “Isto é como unha zona de guerra”

Los servicios de emergencia de Arousa se han volcado con los afectados por las inundaciones que dejó el paso de la DANA en varias localidades de la Comunidad Valenciana. En Alfafar, una de las más perjudicadas por esta catástrofe, desplegaron sus medios, bajo la coordinación del Posto de Mando Avanzado de la Xunta, seis miembros del servicio de Emerxencias de Cambados y de las policías de Vilanova y Cambados. Este municipio, de unos 20.000 habitantes, se encuentra en la comarca de Horta Sur, la “zona cero” del desastre natural, en el que también están realizando tareas de limpieza y ayuda miembros de Protección Civil de Cuntis, Moraña y Portas, así como tres integrantes de Valga: José Manuel Otero “Camaño”, Juan Jesús Santalla y Alberto Otero.

Integrantes de Protección Civil de Valga se desplazaron hasta el municipio de Alfafar | Cedida



Las tareas se centran en el achicado de agua en garajes y locales que aún permanecen inundados y en la limpieza de barro y residuos de las calles, tanto a mano como ayudados de maquinaria: “Isto é como unha zona de guerra, un campo de batalla. Como as imaxes que vemos na televisión de zonas con conflitos bélicos. Non podo comparalo con nada máis porque nunca vin nada igual”, afirma Camaño, que explica que enesta zona hay “varios concellos moi pegados entre si e que quedaron completamente inundados, polo que hai que quitar cantidades enormes de barro. É un traballo de formigas, moi complicado”. En este sentido, los miembros de Protección Civil de Valga agradecen el recibimiento de la población local: “Aínda non empezaramos a traballar e xa nos estaban dando as grazas. Sen coñecernos de nada pregúntannos se comemos, dannos café...”, relata el responsable de Protección Civil de Valga, Camaño.



Otro de los municipios más afectados por el paso de la DANA es Masanasa, donde están trabajando cinco integrantes del Consorcio Provincial de Bomberos de Pontevedra. Allí, explican los trabajadores, queda mucha extensión de tierra por rastrear y hay aún mucho barro por las calles y en las viviendas.

Los Bomberos del Consorcio provincial realizando tareas de limpieza | Cedida



Más ayuda en la “zona cero”

Asimismo, cinco integrantes de Protección Civil y dos agentes de la Policía Local de Rianxo, así como cuatro voluntarios de A Pobra y un agente de la policía pobrense, partieron ayer hacia el municipio de Aldaya para sumarse al equipo de emergencias que se ha desplegado en la zona cero del desastre. A esta ayuda se suman las numerosas campañas de recogida de alimentos y productos que se han desplegado en varios concellos de la zona.