La ausencia de UVI móvil obliga a movilizar el helicóptero a Caldas para una urgencia vital

Personal sanitario del área sanitaria de O Salnés y Pontevedra volvió a denunciar que la ambulancia medicalizada con base en la comarca se está utilizando para traslados intrahospitalarios, pese a que “o Hospital do Salnés ten unha ambulancia propia para facer ese tipo de traslados”. Una situación que provocó este lunes que se tuviera que movilizar un helicóptero del 061 para una urgencia termal que se produjo en el municipio de Caldas.



El personal explica que la movilización de este medio supone un tiempo de 25 minutos, “se contamos desde que despega ata que aterra, pese a que o tempo de voo e corto”, mientras que en el caso de la ambulancia, serían menos de diez minutos, señala. Un periodo de tiempo que “pode ser a diferenza entre a vida e a morte” en este tipo de casos urgentes, así como de “ter ou non ter secuelas” en caso de ictus o infartos.



Asimismo, advierte que también se tuvo que movilizar una ambulancia de soporte vital básico para trasladar al personal desde el campo de As Corticeiras, donde acostumbra a aterrizar el helicóptero, hasta el lugar donde se encontraba el paciente, por lo que se dilató el tiempo de respuesta.



Así, el personal denuncia que es una situación que se ha repetido en varias ocasiones últimamente, con denuncias similares en el caso del incendio de una vivienda en O Grove en la que falleció su propietaria y en otro reciente caso en Cambados, en el altercado del colegio de Corvillón, donde la ausencia de la UVI móvil obligó a movilizar una ambulancia de soporte básico desde Caldas.



Moción urgente en el Pleno

Ante esta situación, el edil de Sanidade, Manuel Fariña, que considera la ausencia de la ambulancia medicalizada de “despropósito”, presentará una moción de urgencia en el Pleno de este jueves para “exigir á Xunta de Galicia que actúe con responsabilidade, porque está en xogo a vida da xente”.

Movilización de medios en función de criterios

Desde la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 inciden en que se siguió el protocolo, ya que todos los servicios realizados "están xestionados desde a Central de Coordinación do 061 por médicos coordinadores, especialistas na xestión das urxencias e as emerxencias extrahospitalarias, que mobilizan os recursos asistenciais en función de criterios establecidos como a patoloxía do paciente, os recursos dispoñibles e a distancia aos centros hospitalarios, entre outros".