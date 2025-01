Banda Gaudí, América de Vigo y un tributo a Coldplay, primeras confirmaciones de las patronales de Cuntis

La comisión “Non me toques as festas” nació en 2024 y, parece, para quedarse. Tras salvar “in extremis” la última edición de las fiestas patronales —una vez que el Concello anunció su intención de desmarcase de la organización de tres de las cuatro jornadas— el colectivo ha anunciado su continuidad en 2025, edición para la que ya ha lanzada las primeras confirmaciones.



Así, Banda Gaudí repetirá experiencia el 18 de agosto con su segunda presencia consecutiva en las fiestas de la villa. Al cartel, todavía prematuro, ya se suman el grupo América de Vigo y el “mellor tributo” de Coldplay. Llegados desde Barcelona, han sabido labrarse un nombre en el circuito de bandas tributo de la escena nacional que, bajo la gira “Viva la vida; anniversary tour”, han visitado países como Inglaterra, Alemania, Francia, Portugal, Holanda, Indonesia o Malaisia entre otros. Los grandes éxitos de Coldplay conforman el repertorio de este espectáculo que recoge los temas mas destacados, entre los que no faltarán sus éxitos mas notables como “Viva la Vida”, “The Scientist” y “Yellow”, u otros más recientes como My “Universe”, “a Sky Full of Stars” o “Adventure of a Lifetime”.