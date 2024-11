El BNG de Cuntis denuncia las “condicións deplorables” del vertedero de A Ran y exige una limpieza “profunda”

El BNG de Cuntis denunció a través de un comunicado las “condicións deplorables” en las que se encuentra el vertedero de A Ran. Una situación que “xera un grave problema tanto para a saúde pública e o medio ambiente como para a imaxe do municipio”. Así, advierte que “a acumulación de residuos de todo tipo (voluminosos, produtos tóxicos, neumáticos..), a falta de xestión adecuada e a ausencia dun mantemento regular converteron este vertedoiro nun foco de insalubridade que medra ano a ano. Esta situación é insostible tendo en conta que se atopa nunha zona industrial cunha fabrica de alimentación moi preto do vertedoiro e vulnera todas as normativas de xestión de residuos”.



Por ello, llevará el tema al próximo Pleno ordinario de Cuntis a través de una moción para solicitar al Concello medidas urgentes ante esta situación: “Esiximos unha limpeza profunda do vertedoiro, e unha xestión adecuada dos residuos acorde coa lexislación galega, estatal e europea”.