Caldas activa la maquinaria para licitar la mejora integral de la Carballeira, en la que se invertirán 1,5 millones

El Concello de Caldas de Reis ya ha activado la maquinaria para licitar la mejora integral de la Carballeira y el Jardín Botánico. Una actuación financiada con 1,45 millones por el Ministerio de Industria y Turismo, cuya notificación oficial llegó el pasado lunes. El objetivo de la actuación es poner en valor el patrimonio de esta zona, declarada Ben de Interese Cultural (BIC), desde un punto de vista turístico. Así, los fondos deberán destinarse a la restauración integral, un museo abierto, la monitorización del BIC para controlar su salud natural de manera inteligente, la apertura de un centro de visitantes, el diseño de un plan de enriquecimiento de la visita desde el ámbito exterior, la instalación de paneles fotovoltaicos para favorecer su sostenibilidad, la implantación de un sistema de gestión y, finalmente, la puesta en marcha de iniciativas de comunicación y acción social.



Los primeros pasos administrativos, una vez notificada oficialmente la subvención, serán la apertura de la licitación de las obra de recuperación del BIC, una actuación que ya cuenta con proyecto diseñado por el ingeniero agrónomo Pedro Calaza Martínez. Estes trabajos, apunta el edil de Turismo y teniente de alcalde, Manuel Fariña, ya pueden contratarse de forma inminente por lo que desde la administración local ya se está redactando las bases del contrato de ejecución, que ascenderá a 810.700 euros.

Así, entre otras actuaciones, en el Jardín Botánico se renovará el arbolado, se introducirán nuevas especies y se mejorará el suelo, mientras que en la Carballeira se retirarán ejemplares muertos y se repondrán por otros nuevos. También habrá actuaciones en los pavimentos, equipación y mobiliario, así como también en las instalaciones.



Por otra parte, también se tiene que sacar la contratación a redacción definitiva del proyecto turístico, con el objetivo de atraer visitantes, educarlos sobre la cultura y la historia del lugar, así como poner en valor el patrimonio local. Entre otras cosas, deberá incluir actividades que hagan que la visita sea más atractiva y significativa. En lo respectivo a la musealización, se deberá ver cuáles son las mejores fórmulas para presentar el espacio y facilitar su comprensión.



Reuniones vecinales

En este sentido, con el objetivo de recabar todas las ideas y propuestas posibles para el futuro de la Carballeira y el Jardín Botánico, el nacionalista anuncia la convocatoria de reuniones con el vecindario: “Queremos que a opinión da xente conte e veremos a fórmula de incorporala dentro do que serán as propostas do persoal técnico que redactará o proxecto turístico”, sañala Fariña.



Dado que el plazo para justificar la obra concluye a finales de 2026, la intención pasa por que la mayor parte de los trabajos de la obra estén ejecutados en 2025, dejando para los meses siguiwntes las actuaciones de puesta en marcha de la musealización y diseño de la experiencia de los visitantes.



El objetivo de la actuación, explica el edil, es poner en valor el patrimonio del BIC caldense desde un punto de vista turístico, por lo que se diseñarán “actuacións e iniciativas que devolvan o esplendor orixinal ao espazo, que agora é un lugar de encontro, incluíndo experiencias que poidan facer de Caldas un destino atractivo para novos tipos de visitas centradas na natureza, na sustentabilidade e no patrimonio natural e vexetal”, destacó el concejal de Turismo e Cultura.



Así, con el proyecto de recuperación diseñado por Pedro Calzada, se propone un acondicionamiento integral del espacio dedse un enfoque múltiple, recuperando la esencia singular y mejorando su atractivo.

Un espacio emblemático que busca recuperar su esplendor

El edil de Turismo, Manuel Fariña, subraya que el Jardín Botánico y la Carballeira son el principal y más emblemático espacio patrimonial natural de la villa termal. Recuerda que la Carballeira de Caldas es la única de Galicia declarada Ben de Interese Cultural, así como con el distintivo de “Q de Calidad” del Instituto para la Calidad Turística Española. “É un espazo que o merece todo”, recalca Fariña, por lo que se intentarán resolver las problemáticas que presenta en la actualidad: la pérdida de algunos ejemplares, el envejecimiento del equipamiento, la proliferación de invasoras y las deficiencias en los pavimentos y las instalaciones.