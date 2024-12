Caldas alega contra el nuevo trazado del Camiño de Santiago a su paso por Carracedo

El Pleno de Caldas aprobó por unanimidad una moción presentada por los socialistas sobre la solicitud de mejoras a Turismo en el proyecto de seguridad vial presentado para el Camiño de Santiago a su paso por la parroquia de Carracedo. Así, el portavoz del gobierno, Jacobo Pérez, explicó que la actuación “non responde adecuadamente ás necesidades de seguridade dos peregrinos, nin á preservación do noso patrimonio natural e cultural, especialmente no tramo que transita xunto á N-550”.



Por ello, el ejecutivo solicita que se dote a la senda proyectada del ancho suficiente para soportar el paso de todos los peregrinos que transiten por la zona, así como la dotación de infraestructura para el paso de bicicletas y personas a caballo, que se ven abocadas a circular por la carretera. Asimismo, piden la construcción de una pasarela peatonal a continuación del Camiño Real para evitar el paso por el de A Ferrería, la instalación de un paso de peatones con semáforo para mejorar la seguridad en la zona y evaluar la posibilidad de construir un paso elevado o subterráneo para los peregrinos o la instalación de una rotonda en el cruce de Casalderrique.



Otro de los puntos claves pasa por las afectaciones sobre el patrimonio cultural que tendría este supuesto nuevo trazado del Camiño, que el ejecutivo rechaza. Un planteamiento que también comparte la Consellería de Cultura, Língua e Xuventude, que en un informe falla que esta nueva senda no podrá considerarse nuevo trazado del Camiño de Santiago al mantenerse también el actual, por lo que no implicaría afectaciones.

Asimismo, el informe de Patrimonio también da la razón al Concello sobre la falta de mejora en la seguridad, ya que concluye que e “a alternativa proposta podería non ofrecer máis seguridade que a existente”.