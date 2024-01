Caldas aprueba la cesión al Sergas de los terrenos para construir el nuevo centro de salud en Santa María

El Concello de Caldas puso fin este jueves a una “tramitación administrativa tortuosa” con la aprobación del convenio de cesión a la Consellería de Sanidade de los terrenos para la ejecución de las obras de construcción del nuevo centro de salud de la localidad, que se situará en una parcela anexa a la Escola Municipal de Música y en las cercanías del cuartel de la Guardia Civil, en la parroquia de Santa María.



El convenio recibió el visto bueno de la unanimidad de la Corporación caldense, aunque en un debate repleto de reproches, donde afloraron viejas heridas entre las formaciones del municipio. El primero en tomar palabra fue el alcalde, Juan Manuel Rey, que hizo un repaso por la historia de esta recurrente demanda del vecindario, que se remonta al año 2010, con el ofrecimiento de varias parcelas que no obtuvieron el beneplácito de la Xunta, como el caso de los terrenos de A Tafona.



En la misma línea se pronunció el teniente de alcalde, Manuel Fariña, que echó en cara al Partido Popular que “lonxe de traballar polo futuro de Caldas bote paus nas rodas” al gobierno. Una acusación que los populares recriminaron al nacionalista, subrayando su compromiso con la construcción del nuevo centro de salud. Asimismo, el portavoz del BNG hizo hincapié en el desarrollo de Santa María y avanzó su objetivo de “levar máis servizos e infraestruturas”, como los juzgados.



Por su parte, el edil popular, Fernando Pérez, recriminó al ejecutivo la demora del visto bueno del predio, que “desde xullo estivo o borrador no Concello” sin que se llevase al Pleno para su aprobación. De igual modo, subrayó la prioridad de este proyecto para el gobierno de la Xunta, que está dispuesto a ratificar el acuerdo antes de las elecciones autonómicas. “Agrádanos que por fin se chegue ao final deste culebrón”, celebró Pérez, que, sin embargo, echó en cara al bipartito que el terreno seleccionado para el ambulatorio “siga carecendo de accesos”, ya que el ejecutivo aún no ha acometido la compra de dicho vial, que es de titularidad privada. En este sentido, también cuestionó cómo no se adquirieron dichos accesos antes de realizar el PEI, ya que actualmente la tasación de estos terrenos se ha disparado. Además, recordó el informe negativo del interventor, que señala que “non hai partida orzamentaria para comprar estes terreos”.



Sobre estas críticas, el alcalde fue contundente y señaló que el Plan Especial de Infraestruturas (PEI) “aprobouse en Pleno por unanimidade” sin que el PP presentase alegaciones al respecto y “con todos os informes técnicos favorables”. Sobre la adquisición de los accesos, el regidor defendió que, “se a oferta é razonable, comprarase todo o vial”, que actualmente da acceso a garajes de la zona.

Antecedentes y controversia

Pese al acuerdo unánime sobre el convenio, el debate se fue crispando ante la presentación de los antecedentes de esta demanda histórica por todas las partes. En esta línea, el portavoz nacionalista acusó al PP de decir “mentiras e medias verdades” y, sobre los terrenos previamente ofrecidos en A Tafona por el antiguo gobierno socialista, aseguró que la estructura sería “perfectamente viable” para aprovecharla en la construcción del centro de salud, pese a que la Xunta rechazase la cesión. Un supuesto que Pérez negó en rotundo tras mantener una reunión al respecto con el gabinete técnico del Sergas, ya que los proyectos para este tipo de centros exigen unos determinados parámetros, por lo que tenía que demolerse, unos gastos que, en casos similares, siempre corren a cargo de la administración local. Asimismo, el popular recordó que el BNG votó en contra de la cesión de estos terrenos para el ambulatorio: “vostede desde que cobra 50.000 euros ao ano cambiou a súa opinión”, le espetó a Fariña.

Se prorrogan los presupuestos

También se anunció en el Pleno que se prorroga el presupuesto municipal. “O Concello non para”, aseguraron desde el ejecutivo, que señalaron que “o técnico non dá para más” y se hace muy complicado poder tramitar el documento, que ya se encontraría fuera de plazo.