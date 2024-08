Caldas celebra el “éxito” de las fiestas: “co palco no río temos un dos mellores auditorios do mundo”

“As festas de verán foron un rotundo éxito. De aí, para arriba”. Así lo expresó el teniente de alcalde y edil de Cultura, Manuel Fariña, que señaló la buena acogida de todas las actividades del programa y la alta asistencia tanto a los conciertos como a los actos tradicionales. Asimismo, el nacionalista subrayó el acierto en la recuperación del escenario acuático en el Umia. “O “feed­back” foi impresionante. A xente estivo realmente encantada coa recuperación do palco do río. Era un soño poder devolverlle a Caldas un icono das festas que se botaba moito en falta”: “Demostramos que co palco no río temos un dos mellores auditorios do mundo”, sentenció Fariña.



En esta misma línea, el teniente de alcalde destacó que el lleno fue notorio desde los primeros compases de la semana grande, con los actos y eventos previos como en la Feria Tradicional. “No concerto de Sés había máis de 2.000 persoas, no de Xabier Díaz case se chegaba a elas, e no concerto da Banda de Caldas con Serafín Zubiri houbo máis de 4.000. Foi a gran atracción das festas, un acerto sen paliativos”, apuntó.



Asimismo, el edil nacionalista resaltó el “éxito” de las verbenas sobresaliendo las actuaciones de América, Panorama y de El Combo Dominicano, que “abarrotaron a vila”. “Ata os pasarrúas levaban grande cantidade de xente. Realmente foi unha semana espectacular”, celebró Fariña. “Poucas veces se viu tanta xente na rúa, se é que algunha vez se conseguira antes isto”, destacó.



Por último, el edil agradeció el arduo trabajo de los participantes en la organización, “desde traballadores municipais, equipo técnico, corpos e forzas de seguridade e Protección Civil, así como á área de limpeza”.