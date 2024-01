Caldas celebra la “participación masiva” en las actividades programadas para Navidad

El teniente de alcalde y edil de Cultura de Caldas, Manuel Fariña, valoró positivamente la afluencia en las actividades que programó el Concello por Navidad, tras registrar prácticamente un “cheo absoluto” en las actividades de la programación “Vive o Nadal!” realizadas entre el 2 de diciembre y el 5 de enero, según expuso el nacionalista.



Asimismo, Fariña subrayó la valoración positiva de la hostelería y el comercio, sectores que, añadió, se mostraron satisfechos por la gran cantidad de gente recibida en la villa durante las fiestas. “Estamos marcando unha tendencia, conseguimos atraer visitantes a Caldas e, unha vez dado este paso, imos seguir con esta liña de traballo, con actividades máis sorprendentes e mellores para atraer xente da comarca e doutras partes”, apuntó el responsable municipal, que explicó que “a programación do Concello foi un éxito, pero queremos mellorar máis, polo que as novidades e sorpresas deste ano, así como as propostas de calidade marcarán o camiño a seguir”.