Caldas inicia la contratación de la asistencia técnica para el proyecto de musealización de la Carballeira

El Concello de Caldas sacó a contratación una asistencia técnica para poner en valor la Carballeira y en Xardín Botánico con la finalidad de promocionarlos turísticamente y convertir el espacio en un museo natural.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, apuntó que el trabajo inicial será “intelectual y creativo”, por lo que requerirá de un equipo técnico interdisciplinar con altos conocimientos en museografía, turismo, patrimonio cultural, derecho administrativo y contratación.

En cuanto a los espacios, desde el Concello caldense señalan que el proyecto turístico tendrá que estar definido, en su versión inicial, tres meses después de la firma del contrato que ahora comienza y no será hasta marzo de 2026 cuando esté listo el proyecto definitivo.

Manuel Fariña destacó que “o proxecto turístico que imos contratar agora ten una relevancia estratéxica para o desenvolvemento e o éxito da rehabilitación da Carballeira” y precisamente por esto entiende que “hai que ser moi esixentes coa súa calidade como rigorosos co calendario”.

En este sentido, Fariña explica que el proyecto de rehabilitación integral de la Carballeira pretende centrar la experiencia turística de las personas visitantes “no goce do conxunto exterior” y la intención es promover una buena comunicación con los valores intangibles del BIC, innovar en los formatos de presentación y prestar servicios adicionales como atención personalizada o gestión de grupos.

La asistencia técnica prevista para la Carballeira, que incluye el diseño de la experiencia y la musealización, cuenta con un presupuesto que asciende a 60.500 euros.