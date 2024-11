Caldas reserva 155.000 euros para financiar la entidad menor de Arcos y el PP pide el abono de los años pendientes

El portavoz del PP de Caldas, Fernando Pérez, exigió al Concello que “resolva dunha vez por todas” la financiación de la Entidade Local Menor (ELM) de Arcos da Condesa, después de que el Pleno aprobara reservar una partida de 155.000 euros con cargo al presupuesto municipal, después de la condena que obligó al ejecutivo a pagar los ejercicios 2017-2021 a los que se refería a denuncia.



Sin embargo, el edil popular criticó que se siga sin saber “como se vai artellar o convenio ou o modo de pago dos tres exercicios seguintes (2022-2024)” que siguen pendientes “e que demostra o desprezo do goberno de Caldas por Arcos e pola súa veciñanza”, señaló Pérez.



Asimismo, el concejal señala que la reserva de esos 155.000 ueros “é algo ao que os socialistas sempre se resistiron castigando e discriminando aos veciños de Arcos da Condesa e que agora non lles importa facer, pero non pola sentencia, senón porque agora gobernan eles nesta Entidade”, lo que “demostra o desprezo do goberno de Caldas por Arcos e pola súa veciñanza”.