Castrolandín se queda sin San Xoán por el impago del Concello de las subvenciones de 2023

La Asociación de Amigxs dos Castros, organizadores del San Xoán de Castrolandín, anunciaron que este año no se celebrará la fiesta, a causa del impago de las ayudas municipales del año 2023 a la “Fundación Terra Termarum Castrolandín”, que lleva el peso económico y de gestión administrativa de la celebración de estos festejos.



Ante esta noticia, la portavoz del BNG de Cuntis, Natalia Camiña, reclamó al gobierno un mayor apoyo al tejido asociativo, después de que en el último Pleno (después de que el ejecutivo prometiese el pago conjunto de las ayudas de los años 2023 y 2024) la Corporación aprobase el pago de las subvenciones a asociaciones municipales solo para el ejercicio de 2024, pese a todavía no haber recibido el importe del pasado ejercicio.



Por ello, la nacionalista urge al gobierno a efectuar los pagos restantes ante la situación “dramática” de algunas de las asociaciones y subraya que “que non se celebre o San Xoán, que non estean garantidas as festas parroquiais, que a Fundación estea nunha situación económica agónica, que non se apoie o traballo das asociacións empobrece o noso concello a todos os niveis e obriga urxentemente a un cambio de rumbo”.



Por ello, desde el BNG exigen establecer como prioridades la elaboración de un presupuesto municipal— ya que los últimos aprobados datan del 2022 y están desactualizados— “e deixar de actuar con improvisación e irresponsabilidade e cumprir os acordos plenarios”, en relación con la moción presentada por los nacionalistas para exigir el pago completo de las subvenciones.