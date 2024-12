Catoira abrirá un expediente de “maneira inmediata” para demoler la pirotecnia de Coaxe

El Concello de Catoira y la plataforma vecinal “Coaxe libre de pirotecnia” celebraron el último fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desestimó el recurso de Pirogal y confirmó la sentencia previa que obliga la demolición inmediata del galpón. Ante esta noticia, el alcalde, Xoán Castaño, anunció que abrirá de “maneira inminente” el preceptivo expediente de reposición de la legalidad urbanística frente a las obras ejecutadas en Coaxe para que el galpón sea finalmente demolido. En cualquier caso, el regidor señaló que el ejecutivo estará pendiente de si finalmente la pirotecnia presenta recurso de casación ante el Tribunal Supremo (tiene un plazo de 30 días), pero destacó que “tería moi pouco percorrido”.



En la misma línea se pronunciaron las representantes del colectivo vecinal, que subrayaron que, si bien la empresa aún puede recurrir este último fallo, “xa temos dúas sentenzas favorables que nos dan unha confianza máis grande”. Así, Castaño quiso también poner en valor la lucha de esta plataforma contra “unha causa xusta” y “a dignidade” del pueblo de Coaxe “que loitaron contra esta bomba que lles querían poñer ao lado das súas casas”. “Só podo amosar a miña admiración pola valentía que demostraron”, recalcó el nacionalista.



No se olvidó tampoco Castaño de la oposición y advirtió “irregularidades na autorización da construción” del galpón: “Puidemos comprobar que había cousas que non se fixeran de maneira adecuada”, sostuvo el regidor, que recordó que al llegar a la Alcaldía, “o novo goberno do Bloque rectificou a postura institucional do Concello defendida por PSOE e PP, que consideraban que a pirotecnia tiña os papeis en regra”. Asimismo, recriminó al entonces portavoz popular, Iván Caamaño, que “lonxe de traballar para pechar a pirotecnia fora inaugurar” el galpón, con el objetivo de anunciar su apertura inicial.