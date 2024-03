Catoira acometerá una reforma integral del paseo fluvial con un proyecto que ronda los 131.000 euros

El Concello de Catoira anuncia que renovará en su “práctica totalidade” el paseo fluvial a través de cuatro subvenciones gestionadas por el gobierno local. Según avanza el alcalde, Xoán Castaño, las obras empezarán en breve, tras recibir este viernes la confirmación de la Diputación de Pontevedra de que “a aprobación oficial da súa achega económica será inminente”.

Así, se reformará la mayor parte de los tramos y el puente de madera sobre el río Catoira, y se instalarán nuevas medidas de seguridad para evitar resbalones, además de colocar nueva señalización, “dando unha mellora integral ao itinerario”, apunta el regidor.



Tal y como explica el regidor, los daños detectados por el personal técnico en las estructuras de madera tras los temporales fueron cuantiosos, descartando actuaciones puntuales que serían insuficientes y preparando un proyecto de reforma completa, buscando paralelamente la financiación para afrontar los trabajos.



Los proyectos de actuación, que están diseñados desde el pasado año cuentan con los permisos pertinentes y se presentaron a diferentes líenas de subvenciones de la Xunta y Diputación para financiar la inversión total que ronda los 131.000 euros.

Financiación conseguida

De este modo el Concello utilizará para el paseo 12.336 euros del Fondo de Compensación Ambiental para el 2024 de la Xunta, otros 39.998 euros de la línea en concurrencia competitiva de estas mismas ayudas, 30.000 euros de las subvenciones a concellos de hasta diez mil habitantes para actuaciones de mejora de las infraestructuras turísticas de la Xunta, y 48.395 euros del Plan + Provincia de la Diputación. Desde el Concello ya se han dado los primeros pasos de la licitación para la ejecución de las obras.



El responsable municipal del BNG insiste en que el goberno local “traballou dende o primeiro momento con seriedade para arranxar o paseo das Torres do Oeste, optando por non poñer parches, senón por atacar o problema de maneira integral”. En este sentido, hace una llamada a la “reflexión” por parte de la oposición, “que nos últimos días criticou o estado do paseo de maneira irresponsable sen saber cales eran os trámites feitos dende o Concello”.