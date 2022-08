Catoira aplaude el éxito de la Vikinga y cifra en 130.000 las personas que visitaron la fiesta

Un éxito sin precedentes. Así califica el Concello de Catoira las fiestas de la Vikinga que culminaban el domingo por todo lo alto con el multitudinario Desembarco en el entorno de las Torres do Oeste. El alcalde de la localidad, Alberto García, manifestaba ayer que las celebraciones –plagadas de actividades– se desarrollaron sin ningún tipo de incidencia. El regidor socialista destaca la gran cantidad de gente que se acercó a esta pequeña localidad para disfrutar de una fiesta que es la primera de la Ría de Arousa y una de las primeras de Galicia en ser distinguida como de Interese Turístico Internacional. Desde la administración local indican que a los conciertos del ciclo denominado Vikinsons (que contaron con Tanxugueiras y Heredeiros da Crus como platos fuertes) se acercaron cada día unas 6.000 personas. Además –y así lo indica el propio alcalde– la representación del Desembarco el domingo en las Torres do Oeste atrajo hasta este punto de la Ría de Arousa a más gente que nunca antes en su historia. Y es que de lo que no cabe duda es de que tras dos años de pandemia y sin posibilidad de que las embarcaciones vikingas surcasen las aguas del Ulla por el covid la gente tenía más que nunca ganas de Romería Vikinga. El Concello calcula que fueron 130.000 las personas que se acercaron a Catoira durante todos estos días de celebraciones, por lo que la programación ha dejado un buen sabor de boca tanto entre los catoirenses (que viven como nadie su fiesta) como entre aquellos que acostumbran a visitar la localidad el primer fin de semana de agosto.





En el programa no faltaron las representaciones teatrales ni los talleres, pensados para un público familiar. Los conciertos (tanto en la jornada del viernes como del sábado) reunieron a miles de personas, pese a la coincidencia de la cita vikinga con numerosas fiestas en el resto de la comarca. Y es que si algo hay de cierto es que en Catoira los asiduos nunca fallan y que –sobre todo el Desembarco el domingo por la mañana– es una cita en la que jóvenes y no tan jóvenes se caracterizan para participar en una recreación histórica y épica.