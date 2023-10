Catoira denuncia esperas de hasta 26 días en citas de atención primaria

Esperas de hasta 26 días para conseguir una cita con el médico de cabecera en el centro de salud. Esta es la situación que los vecinos de Catoira sufren desde el pasado mes de septiembre y que ayer mismo denunciaban –con el alcalde Xoán Castaño al frente– delante del ambulatorio. “Neste centro de saúde hai dous médicos. A doutora está todos os días, pero o outro facultativo vén só de forma intermitente”, explica el regidor nacionalista. Ello provoca que “as citas para a doutora se dean en dous ou tres días e para o doutor chegue a haber esperas de ata 26 días”. Con esto el alcalde explica que “obriga aos pacientes ou a ter que ir por urxencias a Vilagarcía, ou automedicarse ou superar a doenza sufrindo”. Castaño apunta a que esta situación también se da para las recetas, con esperas también de días para los pacientes con cartilla adscrita al médico que acude de forma intermitente al centro vikingo. “Para os pacientes que precisan un tratamento crónico derívanos á farmacéutica do PAC de Vilagarcía e alí soluciónanllo parcialmente activándolles unha caixa da medicación. Iso leva consigo un prexuízo porque deben desplazarse ata Vilagarcía co correspondente trastorno”, resalta Castaño.



Entienden el alcalde y su equipo de gobierno que la situación de “precariedade” en el centro catoirense no está resuelta “tal e como dixo o Sergas no seu momento”. De hecho apunta a que la atención pediátrica en Catoira continúa siendo insuficiente, dado que el médico solo ofrece esa consulta una vez a la semana en la localidad.



Al Parlamento



Así pues –y ante esta situación– el estado del centro de salud de Catoira llegará una vez más al Parlamento de Galicia a través de la diputada nacionalista Montse Prado. Fue ella la que culpó directamente al gobierno del Partido Popular de la Xunta de la problemática sanitaria en la localidad vikinga. “Lonxe do que pretende trasladar o PP non son casos puntuais e non é unha cuestión de última hora que se puxo un profesional enfermo, senón que é unha cuestión permanente e continuada”, aclaró. Criticó que “o PP leva 14 anos coa voadura programada sobre a atención sanitaria. Saben que se a sanidade pública funciona ben ninguén vai pagar a sanidade privada”. Añadió que “non imos permitir ese deterioro da atención primaria”.