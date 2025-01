Catoira estrena el renovado centro social de Abalo con el retorno de las actividades para mayores

Los vecinos de Abalo ya pueden disfrutar de su centro social tras ser objeto de una rehabilitación, que consistió en la instalación de climatización, la mejora de la eficiencia energética y el acondicionamiento y la pintura del edificio. Así, el centro inauguró esta tarde su reformado aspecto con la reanudación de las clases de envejecimiento activo, que fueron trasladadas a la antigua unitaria durante las obras, en una tarde de celebraciones a la que no faltó el alcalde, Xoán Castaño, que valoró como “magníficas” las nuevas instlaciones, que suponen “un salto de calidade e comodidade” para acoger nuevas actividades organizadas por el Concello y dinamizar la actividad en la parroquia.



En este sentido, el alcalde catoirense recordó que el edificio no reunía las condiciones mínimas para ser utilizado, ya que no había sistema de calefacción y había acumulado mucha humedad, llegando a ser un espacio casi insalubre. “Agora hai un novo sistema de aerotermia que dará calor no inverno, fresco no verán, e que incluso permitirá deshumidificar o aire. Hai novas ventás e tamén unha nova envolvente. O benestar será total”, subrayó Castaño. “Esta era unha estrea que se desexaba desde facía bastante tempo. Trátase dun paso moi importante para un dos núcleos máis emblemáticos de Catoira e os veciños teñen xa un lugar para reunirse e realizar actividades que, agora que xa temos un espazo axeitado, se incrementarán nos vindeiros meses. Os cartos gastados foron cartos moi ben investidos”, destacó. En concreto, la actuación supuso una inversión de 63.000 euros a través del Plan +Provincia de la Diputación y cuyo resultado agradó al equipo de gobierno: “Quedou chulísimo”, recalcó Castaño.



En cuanto a las actividades para mayores con las que se inauguró la actividad en el centro social de Abalo, se realizan durante todo el año con unas 30 personas participantes.