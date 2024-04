Catoira llenará abril de música, obradoiros y cuentacuentos para celebrar el Día do Libro

Con el lema “Catoira é libre, Catoira é libro”, el Concello celebrará el Día Internacional do Libro llenando los fines de semana de abril con diversas actividades gratuitas para todos los públicos a través de coloquios, música, obradoiros y cuentacuentos. Se trata de un “programa ambicioso e variado”, según adelantó el edil de Cultura, Raúl Gómez Pato, con el objetivo de extender esta efeméride —celebrada el 23 de abril— durante todo el mes.



Los actos comenzarán este sábado, a las 20 horas, con la presentación y coloquio sobre la obra “Iribarne”, que, con “moita sátira”, revisa el papel de Manuel Fraga, y que contará con su autora, Esther Carrodeguas, el director de la representación, Xavier Castiñeira, y el editor de Edicións Positivas, Paco Macías. Asimismo, este domingo tendrá lugar un obradoiro de ilustración y la presentación del libro “Eduardo Blanco Amor”.



El 19 de abril será el turno del polifácetico autor y músico Xurxo Souto, que presentará el libro “Somos un pobo de artistas. O método Luísa Villalta” y el domingo 21, Paco Nogueiras, presentará en un concierto su nuevo disco “Son animal”, publicado por Kalandraka Editora. Será una gran fiesta musical y literaria donde todos los miembros de la familia podrán cantar y bailar. Tendrá lugar, a diferencia de las demás actividades (que se desarrollarán en la biblioteca) y para aumentar la capacidad de público, en el Auditorio municipal.



Ya para finalizar los actos del intenso programa organizado por el Concello de Catoira, el domingo 28, a las 18 horas, estará en la biblioteca el autor Carlos Labraña presentando el libro "Ícaras", publicado por Galaxia. "Non vai ser unha presentación ao uso, senón que haberá un espectáculo de contacontos no que o propio Carlos vai contar a historia que se agocha no seu relato”, avanzó Gómez.