Catoira recibe fondos para rehabilitar la zona de las Torres y la capilla próxima

El Concello de Catoira recibirá los fondos necesarios para poder rehabilitar todo el entorno de las Torres do Oeste y, a mayores, también la capilla de Santiago que se encuentra muy próxima. El proyecto de mejora lo presentó ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que explicó que el catoirense es uno de los 12 bienes de interés cultural (BIC) que se van a rehabilitar en el marco del Plan Xacobeo Next Generation. La idea es mejorar el acceso al recinto, instalar un centro de adaptación al público, la ampliación y la mejora de los muelles y de la iluminación, así como la reparación de equipamientos y trabajos en el entorno.



Rueda explicó que también hay cuantías reservadas para otros enclaves como el archipiélago de Sálvora o la Casa Museo Valle-Inclán de Vilanova.



A mayores la provincia de Pontevedra se beneficiará de 2,6 millones de euros dirigidos a la promoción de la Ruta Xacobea Mar de Arousa y Río Ulla y otros 8,1 millones para cuatro planes de sostenibilidad turística en destino que, en el caso de Arousa, incluye a los concellos de Vilagarcía y a la Mancomunidade do Salnés. También a la Diputación de Pontevedra.





La provincia de Pontevedra se beneficiará con fondos para la Ruta Xacobea Mar de Arousa y Río Ulla





En el acto de presentación del proyecto de rehabilitación del entorno de As Torres estuvieron los alcaldes de Vilanova, de Cesures y también la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. También el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López.



Alfonso Rueda destacó que los fondos europeos suponen una oportunidad histórica para dar a conocer el Xacobeo 21-22 y recordó la apuesta de la Xunta en la organización de este evento internacional con más de 171 millones invertidos entre los dos años santos.



El vicepresidente de la Xunta incidió en que el Ano Santo será el motor de la recuperación económica, por lo que apostó por continuar el camino iniciado el año pasado en el que Galicia estuvo de moda y lideró la recuperación turística en España.