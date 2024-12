Catoira reclama cunetas transitables para la carretera provincial entre Dimo y Coaxe

El Concello de Catoira ha solicitado a la Diputación que construya de manera urgente cunetas transitables en la carretera provincial EP-8703 Dimo-Coaxe con el fin de garantizar un itinerario peatonal seguro. Subraya el alcalde, Xoán Castaño, que en estos momentos los márgenes de la vía —especialmente en el lugar de Tarrío— están “totalmente impracticables” para caminar, lo que obliga a las personas a circular por dentro de la calzada.



El regidor señala que la situación se agravó tras una operación para la limpieza de dichas cunetas, en la que no solo retiraron la vegetación, sino que también excavaron una zanja de hasta más de medio metro de fondo retirando grandes cantidades de tierra. “Cremos que ao facer o que se fixo non se pensou que por aquí pasa xente. A veciñanza está a protestar e con moita razón, porque non quedou nin un centímetro para poder andar. Hai que ir por dentro da calzada e como se crucen dous coches, tes necesariamente que botarte fóra e iso supón, como mínimo, unha caída segura”, advierte Castaño.



Ante esta situación, el alcalde ha remitido al presidente provincial, Luis López, a la diputada de Infraestruturas, Isabel Couselo, y al propio departamento provincial de Mobilidade, un escrito en el que solicita que se actúe con la máxima celeridad para habilitar las cunetas transitables. Además, el Concello señala que esta vía necesita una reforma integral de la plataforma con la correspondiente urbanización, zonas de convivencia y aceras, en las zonas más estrechas.