Catoira solicita a Costas la concesión de las Torres de Oeste para no perder ayudas de 1,5 millones

El Concello de Catoira ha solicitado a Costas del Estado la concesión de los terrenos de ocupación de los terrenos marítimo terrestres del BIC de las Torres de Oeste para poder realizar proyectos de mejora en la zona con todas las garantías administrativas. En este sentido, el alcalde, Xoán Castaño, advierte que están en riesgo dos subvenciones de un total de 1,5 millones de euros por la “mala tramitación” del anterior gobierno del socialista Alberto García al no poder acreditar la titularidad del ámbito, así como otros problemas de la documentación.



El regidor explica que será la primera vez que el Concello realice la solicitud de la ocupación, sin la que lleva históricamente tramitando proyectos de manera “irregular”: “Non entendemos como non se fixo isto antes, pero acabamos de iniciar o proceso para evitar problemas administrativos. Eses terreos non son do Concello en propiedade e solicitar a concesión é un paso obrigado para todas e cada unha das actuacións na contorna das Torres”, subraya Castaño.



Un proceso surgido a raíz de que el Gobierno central exigiera al Concello la corrección de diferentes deficiencias en la solicitud de una subvención de 1,1 millones al amparo del “Programa de mellora da competitividade e dinamización do Patrimonio Histórico con uso turístico”. Entre las cuestiones señaladas, el Ministerio reclama la acreditación de la titularidad de los terrenos, algo que no el posible porque el Concello no es titular ni tiene la concesión. Por ello, Castaño indica que desde el gobierno local “agardamos que para conseguir a subvención acepten como xustificación que está iniciado o procedemento en Costas. Ese é o problema máis grave de todas as deficiencias que atoparon”.



A esta subvención habría que sumar otra en riesgo de 399.000 euros de Turismo de la Xunta. El alcalde lamenta que una posible pérdida de estas ayudas supondía “un novo burato” a las arcas municipales y lo achaca a que el anterior equipo de gobierno “non sabía moverse nin facer as cousas”. En esta línea, destacó que, si bien para gestionar pequeñas actuaciones “podían valer papeis non oficiais”, para “optar a subvencións de calado” hay que cumplir “con todos os trámites legais”, sentenció.