El Concello de Catoira asume la gestión directa de los servicios de la biblioteca y el Aula Cemit

El Concello de Catoira va a prestar los servicios de la biblioteca y el aula Cemit con personal funcionario propio. Así lo anunció el alcalde Xoán Castaño, que explica que la decisión de municipalizar ambas actividades y no contratarlas externamente va a suponer un ahorro de más de 10.000 euros para las arcas municipales.



Castaño apunta que esta medida “encaixa no obxectivo do goberno nacionalista de aproveitar, racionalizar e planificar de maneira eficiente os recursos humanos dispoñibles para cubrir todos os servizos públicos que debe prestar o Concello vikingo nun momento no que está vixente o plan de axuste e no que hai que garantir o equilibrio económico”.



El Concello, explica el regidor, recibe dos subvenciones de la Xunta para la biblioteca y el aula Cemit de 3.000 y 7.500 euros respectivamente. Anteriormente ambas tenían que contratarse la personal autónomo externo, pero dado que hay personal municipal disponible con formación idónea y que existe la posibilidad de justificar ambas ayudas cuantificando el coste del funcionariado propio, se optó por una municipalización y por la reorganización interna de servicios, modificando funciones que se van a consolidar en la próxima RPT del Concello.



Con estos movimientos, el gobierno local tendrá a disposición más de 10.000 euros que hasta ahora dedicaba a actividades de fomento de la lectura y a la realización de cursos para formación digital. “Garantimos exactamente os mesmos servizos públicos cos mesmos recursos humanos que xa ten o Concello. Estamos aforrando moitos cartos sendo máis eficientes, e eses cartos liberados poderán destinarse a outras necesidades”, subraya Castaño.