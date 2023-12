El Concello de Moraña modificará el PXOM para poder ampliar el centro de salud

El Concello de Moraña llevará a un próximo Pleno extraordinario una modificación puntual del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para poder acometer el proyecto de ampliación del centro de salud de Santa Lucía. Dicho cambio en el plan urbanístico consistirá en una reordenación de suelos en un ámbito de actuación de 5.959 metros cuadrados entre las calles 1 y 10 para unificar dos parcelas otorgando la categoría de equipamiento sanitario y, de esta forma, poder acometer la remodelación e incremento del espacio de atención del punto médico, que pasará de 390 a casi 1.000 metros cuadrados. Asimismo, el proyecto incluye mantener los espacios de zonas verdes en unos 2.040 metros cuadrados. Para ganar esta superficie, el ejecutivo prevé renunciar a casi 800 metros cuadrados de viarios sin uso y sin desarrollar y dejar unos 1.424 metros cuadrados para aparcamientos, principalmente destinados a los usuarios del centro de salud.

El alcalde morañés, Sito Gómez, indicó que, tras la aprobación inicial prevista para el próximo martes, 26 de diciembre, al contar con mayoría absoluta, se abrirá un periodo de información pública por espacio de dos meses y se remitirá el expediente a la Dirección Xeral de Urbanismo para, posteriormente, proceder a su aprobación definitiva.

Asimismo, el regidor local detalló que el Concello ya cuenta con todos los informes favorables, tanto de los técnicos municipales, como la Avaliación Ambiental Estratéxica y los de la Dirección Xeral de Urbanismo y del Instituto de Estudos del territorio, por lo que espera entrar en la recta final de nesta tramitación administrativa “para que as obras poidan comezar no primeiro semestre do próximo ano”.

Listas de espera de 20 a 30 días

Desde la oposición critican que se acometa una ampliación sin "resolverse os problemas do centro de saúde", según achaca el portavoz local del BNG, Marcos Suárez. En este sentido, los nacionalistas advierten que en estas épocas se están registrando listas de espera de 20 a 30 días en vista para conseguir una cita de médico de familia.

Por ello, el Bloque exige que se cubran las tres plazas de facultativos del centro, así como se garanticen las sustituciones por bajas y vacaciones. Asimismo, denuncian que el vecindario sigue caraciendo del servicio pediátrico en Moraña, por lo que los más pequeños tienen que desplazarse hasta Caldas de Reis.

Una situación --la de falta de médicos-- que, indican, crea una carga excesiva de trabajo para los facultativos, que genera estrés a los profesionales y afecta en el servicio prestado.