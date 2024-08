El convenio del nuevo centro de salud de Caldas, paralizado a espera de los terrenos de acceso

Siete meses después de que la Corporación caldense aprobase por unanimidad el borrador del convenio para la cesión de la parcela de Santa María para la construcción del nuevo centro de salud de la villa termal, el documento sigue pendiente de firma y sin consenso entre la Xunta y el Concello. La Consellería de Sanidade afirma que la administración local no dispone todavía “de todos os terreos necesarios para cumprir co mínimo para poder edificar” el nuevo ambulatorio y añade que, para que se consiga la firma del convenio, el Concello debe “expropiar un pequeno terreo ao lado do proposto e agrupalos para cederllos á Xunta como unha única parcela”.



Desde el gobierno local, el edil Jacobo Pérez, lamenta los atrasos para la firma del documento y critica que “en febreiro ao PP urxíalle moito firmalo porque viñan as eleccións”, pero que ese mismo borrador del convenio “agora non lle vale”. Así, explica que si bien faltan los terrenos que servirían como acceso al futuro ambulatorio, el socialista recalca que en el propio convenio ya contempla el compromiso del Concello de conseguir estas parcelas, así como elaborar el proyecto de urbanización de la zona, mientras que la Xunta diseñaba el proyecto de ejecución de la obra.



Una circunstancia que, además, tal y como expone el concejal, también se replicó en el convenio para la ampliación del IES Aquis Celenis —cuyas obras se prevé que se inicien el lunes— que se firmó antes de que el Concello adquiriese los terrenos necesarios para realizar la carretera y el aparcamiento del instituto. Por ello, el socialista se pregunta “por que uns casos si e outros non” y acusa a los populares de “enredar e xogar con manipular a información” y con una necesaria infraestructura para la villa de Caldas.



Plan de urbanización

En cualquier caso, y a pesar de las “trabas” que denuncian desde el Concello, el ejecutivo local asegura que a partir de septiembre espera contratar el proceso para delimitar el plan de urbanización, indispensable para “saber que terreos fan falta” y tener opción de adquirirlas de forma directa. En principio se trata de dos parcelas pequeñas que servirían como acceso al centro de salud. Otro de los puntos de accesibilidad al ambulatorio es la Travesía de Doña Urraca, cuya mejora, a la que se comprometió el nuevo gobierno de la Diputación, se encuentra también paralizada.



Expropiación de terrenos

En este caso, el Concello reitera también que corresponde a la administración provincial la expropiación de terrenos para la mejora de la vía y la construcción de arcenes, según el convenio firmado entre ambas instituciones. Asimismo, Pérez reprocha al ejecutivo provincial que solicitase al Concello, a través de la prensa, que negociase con el Ministerio del Interior para la puesta a disposición de unos terrenos necesarios para la actuación que se encuentran en un tramo afectado por el cuartel de la Guardia Civil. Un proceso que, en todo caso, el Ayuntamiento considera que no corresponde a la administración local.



Cabe recordar que el Pleno de la Diputación de Pontevedra aprobó en enero de 2023 por unanimidad el proyecto constructivo de estas obras, que proyectan recuperar los espacios públicos y mejorar la movilidad peatonal en esta zona tan transitada, en la que se sitúan varios servicios municipales y que a día de hoy la vía no cumple con las obligaciones mínimas de accesibilidad. Lo que se buscan con las obras es priorizar a las personas, teniendo en cuenta la localización de esta calle en el trazado del Camiño de Santiago, con una alta afluencia peatonal. En esa zona se encuentran además centros como la Escola de Música y la parcela elegida para emplazar el futuro centro de salud, todavía pendiente de la firma del convenio y que, por ello, necesita unas buenas condiciones de accesibilidad en sus accesos.