Cuntis cierra las patronales con verbena, batalla de gallos y fiesta de la bicicleta

Cuntis cierra hoy sus fiestas patronales tras una intensa semana de actividades, que ayer celebró el día de Nosa Señora do Carme, que contó con una gran fiesta infantil en la piscina, eventos deportivos y una gran verbena amenizada por Cantos da Terra, Banda Gaudí y DJ Álex Brea. Unos festejos que se iniciaron con incertidumbre, al no haber comisión organizadora mes y medio antes de los festejos, cuando un grupo de vecinos se animó a asumir un gran reto que cumplieron con honores. Así, con la colaboración del Concello, la Asociación “Non me toques as festas” armó un programa de cuatro jornadas que pone su broche final hoy con diversas actividades durante todo el día.



Desde primera hora de la mañana habrá pasacalles a cargo de la Banda municipal de Ribadumia y, a partir de mediodía comenzarán los actos religiosos en honor a San Antón, con la misa solemne a mediodía y la posterior procesión, seguida de un concierto de la agrupación musical ribadumiense en la Praza das Árbores.



Ya por la tarde, a partir de las 17 horas, para los amantes del rap y el hip hop está programada una batalla de gallos y, una hora más tarde, tendrá lugar la fiesta de la bicicleta, organizada por el Xesteiras Club de Montaña. El fin de fiesta correrá a cargo de la Panamá Band, DJ Carlos López y DJ Paco Vulkano, que pondrán la guinda a una programación que superó las expectativas y que llenó la villa termal de ambiente festivo durante la semana.