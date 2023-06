Cuntis pone a punto la piscina municipal de cara a la temporada estival

El Concello de Cuntis ultima los trabajos para poner a punto la piscina municipal, con el objetivo de que se encuentre en condiciones óptimas para la temporada estival. Con este cometido, desde hace día, operarios municipales están llevando a cabo labores de limpieza, mantenimiento, restauración y reparación de los equipamientos de las instalaciones para que esté en buenas condiciones de uso para el verano. Estas tareas se centraron en la limpieza a presión del vaso de la piscina y la sustitución de piezas cerámicas dañadas.





El Concello explica que en los próximos días publicará un bando para informar de las fechas y plazas de los cursos de natación y otras actividades que se llevan a cabo en las instalaciones con el objetivo de dinamizar el ocio durante los meses de la temporada estival.





Asimismo, el alcalde en funciones, Manuel Campos, destaca que la piscina municipal “é unha alternativa moi boa para aqueles veciños que non teñen tempo ou medios para desplazarse ara as praias”, por lo que defiende su uso y anima a la ciudadanía a utilizarla en verano para “refrescarse, pasar un día con amigos e levar da mellor maneira as altas temperaturas”.