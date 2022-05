Decenas de vecinos de Moraña arropan a la exalcaldesa Luisa Piñeiro tras su absolución

Más de 250 vecinos apoyaron ayer a la exalcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, en el acto que convocó en el campo de fútbol de O Buelo, para comunicarles en persona que acaba de salir absuelta y contarles los detales sobre el proceso judicial que se inició por las obras de reforma, y por las que había sido condenada, en primera instancia, por fraude y prevaricación.





Luisa Piñeiro agradeció el respaldo de sus vecinos, que no dudaron de su inocencia y su buen hacer al cargo de la administración local. “Este ano e tres meses con esta condena as costas foi moi duro e non é xusto. Non se pode xogar coa honestidade e honradez dunha persona, nin xulgar por suposicións”, lamentó la exalcaldesa, que agradeció el cariño de la gente “sempre estiveron os veciños ao meu lado e nunca me fallaron, confiaron en min. Tamén a miña familia, meus pais, fillos e meu marido e ao PP que non me deixou sola”, destacó.





Fue un encuentro muy esperado para Luisa Piñeiro que aseguró que “tiña moitas ganas de ter esta xuntanza, pola pandemia non foi posible e tiña que dirixirme aos veciños por internet. Ahora puiden contar todo o que aconteceu sobre este asunto”. En este sentido, convocó a los vecinos en el campo de fútbol de O Buelo para comprobar sobre el terreno que “as obras estas feitas e pegadas”, dijo Piñeiro, quien aseguró que el Concello solo solicitó la subvención para financiar las obras y nunca participó en el proceso para su contratación. “Non hai probas contra a miña persoa, nin escoitas telefónicas, ademáis, comprobouse como había unha serie de mentiras na sentencia, por non falar da imputación nula, xa que se foi fora de plazo”, apuntó la exalcaldesa de Moraña.





Vuelta a la política

En cuanto a su vuelta a la política, Luisa Piñeiro afirma que “é complicado contestar neste momento. Teño moito dano persoal e todavía non mo plantexei, primeiro asimilar que por fin chegou ese día no que se fixo realidade a miña inocencia e borrar esta etapa da miña vida”, señaló.