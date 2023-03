Estos son los miembros del primer tramo de la candidatura del BNG de Moraña

El BNG de Moraña ha dado a conocer los nombres que configurarán el primer tramo de la candidatura con la que aspiran a ganar en las elecciones del próximo mes de mayo. Así pues al cabeza de lista, Marcos Suárez, lo acompañan Rubén Monteagudo (concejal y actual responsable local del BNG), María Búa (actual edila), Lucía Silva (vecina de Amil y vicerresponsable local), Ruth Caramés (vecina de Laxe) y Diego Oliveira (vecino de Calvo en Rebón). El candidato detalla que “este primeiro tramo que presentamos é un equipo para gobernar Moraña. Un equipo de persoas comprometidas que acumulan xuventude, ilusión e futuro, pero tamén unha ampla experiencia no traballo feminista, social, cultural e experiencia e de xestión no ámbito da administración pública e no sector privado”.



Según Suárez “a veciñanza estanos ollando con moita atención e agardando unha alternativa seria e fiable para iniciar un novo e necesario ciclo en Moraña, algo que está máis preto ca nunca”. De hecho asegura que “tanto as persoas que formamos o primeiro tramo xunto co resto das 21 mulleres e homes da candidatura formamos un equipo sólido e de garantías para gobernar, xestionar, modernizar e devolverlle o peso político que Moraña perdeu. Estaremos á altura”. La lista completa está previsto que se presente de forma pública a todos los vecinos de la localidad el domingo 16 de abril.



Los perfiles



Marcos Suárez tiene 49 años y es ingeniero agrónomo, además de funcionario de la Xunta. Mariña Búa tiene 30 años y es farmacéutica y regenta una empresa local de cosmética natural. Lucía Silva Gago, de 25 años, es jurista de formación. Rubén Monteagudo tiene 37 años y es maestro de Educación Musical. Ruth Caramés, de 43 años, es licenciada en Biología y fundadora de Fabaloba. Diego Oliveira es ingeniero de Minas con amplia experiencia.